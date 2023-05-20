Лидеры G7 осудили Россию и призвали к продолжительному миру в Украине

Страны "Большой семерки" – США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада – осудили российскою войну против Украины в заключительном коммюнике саммита G7. Лидеры пообещали оказывать Киеву поддержку "до тех пор, пока это необходимо для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".

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Как передает The Guardian, государства "Большой семерки" назвали войну, развязанную РФ, серьезным нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций. Напомним: указанный саммит проходит 19-21 мая в Хиросиме (Япония).

"Жестокая агрессивная война России представляет собой угрозу всему миру в нарушение фундаментальных норм, правил и принципов международного сообщества. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", – сказано в официальном сообщении.

Страны G7 обязались усилить дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь Киеву, а также "увеличить расходы России и тех, кто поддерживает ее войну".

Также в коммюнике сказано, что мировые лидеры будут продолжать противодействовать негативным последствиям войны для остального мира, особенно для наиболее уязвимых групп населения.

Как писал OBOZREVATEL:

– В совместном заявлении лидеров G7, которое было согласовано на саммите в Хиросиме, Российскую Федерацию призвали прекратить продолжающуюся агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска и военную технику со всей международно признанной территории Украины.

– На этом же саммите политики решили, что их страны будут вводить новые ограничения против российских алмазов. Члены G7 настроены также на дальнейшее ограничение банковской сферы РФ и предоставление финпомощи Украине.

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