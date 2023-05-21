'Каждый в мире должен уважать другие нации': Зеленский мощно выступил в Хиросиме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское полномасштабное вторжение должно стать последним проявлением агрессии в мире. По словам главы государства, остановив российские захватнические амбиции, весь цивилизованный мир парализует других потенциальных агрессоров.

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Также Зеленский отметил, что украинская формула мира предусматривает не только поражение РФ, но и безопасность во всем мире. Об этом президент заявил во время обращения к народу Японии в Хиросиме (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава государства подчеркнул, что за всю свою историю человечество потеряло очень много жизней в войнах. Поэтому будущее человечества должно быть без войны.

"Я верю, что войне нет места в мире. Человечество прошло очень долгий путь и потеряло много жизней в кровавых противостояниях. Смерть падала с неба, смерть приходила с моря, радиация несла смерть, люди несли смерть друг другу. Кто-то говорит, что историю человечества невозможно представить без войны, а мы говорим, что история человечества как раз должна быть без войны", – отметил Зеленский.

Также президент выразил уверенность, что, нанеся поражение стране-террористу России, Украина парализует амбиции других агрессоров во всем мире.

Зеленский добавил, что Украина предлагает такую формулу мира, которая позволит сделать РФ последним агрессором. Отдельно президент упомянул о необходимости соблюдения ядерной безопасности, отметив, что жители Хиросимы в ХХ веке ощутили на себе, что такое ядерное оружие.

"Остановив российские захватнические амбиции и возобновив нарушенную Россией безопасность мы дадим миру один дополнительный результат – мы парализуем других потенциальных агрессоров. Когда каждый, кто хочет войны, увидит, насколько мир объединен и решителен, не будет смысла даже начинать войну. До сих пор в мире не было такой формулы, которая могла бы останавливать агрессора. Украина предлагает ее. Украины предлагает миру спасение от войны – для этого нужно объединиться и сделать Россию последним агрессором, чтобы после поражение ее вторжения в Украину царил только мир", – заявил президент.

Зеленский добавил, что люди во всем мире разные, но все одинаково хотят жить в мире и безопасности. Глава украинского государства заявил, что будущие поколения должны видеть войну исключительно в музеях. А для этого необходимо, чтобы каждый уважал другие нации и признавал государственные границы.

"Мы – люди, имеем разные культуры, разные взгляды, разные национальные флаги, но мы одинаково хотим безопасности для себя, своих детей, своих внуков. Наши жизнь одинаково сгорают в пепел если, не дай Бог, приходит война. Каждый в мире должен делать все, чтобы от войны остались только тени на камне истории, чтобы это можно было увидеть только в музее. Каждый в мире должен уважать другие нации. Каждый в мире должен признавать государственные границы. Каждый в мире должен защищать справедливость. Каждый в мире должен заботиться о жизни и воспринимать мир своей обязанностью", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский на саммите G7 в Японии призвал партнеров поддержать украинскую формулу мира. Ключевым условием прекращения войны должен быть безоговорочный вывод оккупационных войск РФ со всей территории Украины в ее международно признанных границах.

Накануне, 20 мая, Зеленский в Японии встретился с Сунаком, Мелони, Моди и другими мировыми лидерами. Ключевыми темами переговоров были военная, политическая и гуманитарная поддержка Украины, обсуждалось также создание" коалиции истребителей".