Зеленский: Киев пережил всех захватчиков и переживет рашистов, ни одного здесь не будет

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку боевыми дронами "Шахед" Киев и другие города Украины в ночь на 28 мая. В этот день столица отмечает День города, и подлость россиян в очередной раз стала явна всему миру – однако украинцев им больше не запугать.

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С такими словами гарант обратился к нации через пресс-службу своего Офиса. Подавляющее большинство вражеских беспилотников было сбито системами ПВО ВСУ, однако, увы, есть и попадания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Во время этой террористической атаки количественно мощный удар был направлен именно против Киевщины. В черте города Киева и области сбито 36 дронов. Именно так Россия отмечает день нашего древнего Киева. За свою историю Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех, переживет и рашистов. Ни одного из них здесь не будет!", – сказал гарант.

Лидер украинской нации добавил, что столица и другие города Украины навсегда поставят точку в истории московской деспотии. Это миссия свободного и мужественного народа.

"Кремль не спасут ни "Шахеды", ни какие-либо другие средства террора, которые она унизительно ищет по миру. Ибо сила – она в людях, она – в городах, она – в жизни, а когда пренебрегают и жизнью, и людьми, и наиболее весомыми для культуры города, будет только проигрыш для России. И даже сотни "Шахедов" от этого ее не спасут. Только добавят позора России", – заверил Зеленский.

Президент поблагодарил всех, благодаря кому мы можем праздновать важные нашему сердцу даты, в независимом демократическом государстве. Это не только защитники фронта, которые героически держат оборону и бьют врага, но и представители мирных профессий, позволяющих украинцам жить и эффективно работать.

"Это все наши энергетики и транспортники. Благодарю вас! "Укрзализныця". Оборонпром. Все наши волонтеры. United24 и послы. Спасибо! Наши правоохранители. Местные власти. Работники, работницы коммунальных предприятий. Наше образование. Наши деятели культуры. Наши историки. Все, кто сохраняет рабочие места, и все, кто создает рабочие места – несмотря ни на что. Наши фермеры, работники нашего агросектора. Наша промышленность. Айтишники. Наши государственные служащие. Наши дипломаты. Спасибо всем, кто укрепляет нашу оборону, наше государство, наших людей!", – обратился глава нации.

Он подчеркнул, что сегодняшний день, сегодняшний праздник – это цена, за которую платят тысячи наших людей. Их труд невозможно переоценить, но сегодня важно помнить, что города, оккупированные Россией, тоже будут свободны, как свободен сегодня Киев.

"Идем вперед, пока не освободим всю нашу, украинскую землю… Защищаем каждый город… Заботимся друг о друге и помним обо всех наших людях, которых мы должны вернуть домой, в свои города и села из российской неволи", – подытожил Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как жители отмечали первый День Киева, официально утвержденный в 1982 году. Благодаря старым снимкам, которые хранила редактор издательства "ВАРТО" Елена Насырова, мы можем вернуться в прошлое и увидеть этот праздник.

Мэр Киева Виталий Кличко поделился воспоминаниями о городе, который навсегда стал родным. Он приехал в столицу вместе с семьей и своим легендарным братом, когда ему было 14 лет, с тех пор у него много любимых мест и локаций.

"Это, например, парк "Наталка" - один из лучших парков Европы. Владимирская горка - историческое место столицы, которое мы очень хорошо обновили. Я знаю, что впереди еще много задач для преобразований в нашем городе. Очень много работы и планов, которые мы продолжим воплощать", – рассказал городской голова по случаю праздника.

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