Зеленский: каждая из ракет России, которая летит на Украину, содержит не менее 60 иностранных компонентов

Российские войска за уходящую неделю запустили по Украине почти 1,8 тыс. ударных БпЛА. Бил враг также более 1,5 тыс КАБ и без малого сотней ракет.

Каждая из вражеских ракет, в частности баллистических, содержит десятки иностранных компонентов, поставляемых агрессору в обход санкций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Уже традиционно глава государства в воскресенье рассказал, сколько и каких именно средств поражения использовала Россия для атак на Украину за последнюю неделю.

"Только за эту неделю россияне ударили по Украине 1770 ударными дронами, более 1530 КАБами и 86 ракетами, среди которых более 20 баллистических", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что каждая из таких ракет содержит не менее 60 иностранных компонентов, поставляемых в Россию в обход санкций.

"Схемы таких поставок известны, и их нужно ликвидировать. Если у мира не хватает средств ПВО закрыть небо от баллистики в Европе и на Ближнем Востоке одновременно, необходимо забрать у россиян возможность собирать ракеты на их заводах. Я благодарен всем, кто продолжает санкционную работу для защиты жизни", – подчеркнул Зеленский.

