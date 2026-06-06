'Надо готовиться': в ГПСУ предупредили о провокациях со стороны Беларуси в сторону Киева и западных областей

В Государственной пограничной службе Украины предупреждают о возможных провокациях со стороны Беларуси в направлении Киева и западных областей. В ведомстве отмечают, что подобные сценарии уже наблюдались в 2022 году.

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В то же время пока признаков формирования ударной группировки на границе не фиксируется. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, Украина должна быть готова к худшим сценариям развития событий, но в то же время оставаться сильнее потенциальных угроз. Он отметил, что все участки границы с Беларусью остаются важными с точки зрения безопасности.

"Каждое из этих направлений для нас важно, потому что могут быть провокации и по направлению Киева, могут быть провокации по западному участку с целью перерезания логистических путей. К примеру, это также наблюдалось и в 2022-м году. Поэтому надо, конечно, готовиться к чему-то худшему, но быть сильнее того, что к нам может прийти", – отметил Демченко.

Также спикер подчеркнул, что сейчас на границе с Беларусью не зафиксировано скопления российских или белорусских войск, которое могло бы представлять непосредственную угрозу Украине.

В ГПСУ добавляют, что ситуация находится под постоянным контролем, а все направления остаются под усиленным мониторингом украинских пограничников.

Как писал OBOZ.UA:

– Российское руководство рассматривает возможность новых атак на северные регионы Украины из Беларуси и Брянской области РФ. В ответ Киев уже усиливает оборону и готовит превентивные шаги по потенциальным угрозам.

– Формирование ударных группировок вблизи нашей границы с Беларусью пока не наблюдается: белорусская сторона удерживает определенные подразделения в этих регионах, однако их численность не увеличивается, происходит лишь периодическая ротация личного состава.

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