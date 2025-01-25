Зеленский и Санду призвали Россию вывести войска из временно оккупированных территорий Украины и Приднестровья: совместное заявление

Президент Владимир Зеленский и глава Молдовы Мая Санду призвали страну-террористку Россию вывести войска из временно оккупированных территорий Украины и Приднестровья. В частности, в совместном заявлении также говорилось о гарантиях безопасности для Украины.

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Соответствующая информация опубликована на сайте президента Украины. Также говорится, что Молдова поддерживает полную солидарность с украинским народом в борьбе с российским агрессором.

"Призвали к выводу российских войск из всех временно оккупированных территорий Украины и призвали международное сообщество обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины", – говорится в сообщении.

В частности, главы государств отметили весомую многомерную помощь, которую оказывает Молдова с начала полномасштабного вторжения РФ и отметили важность продления гуманитарной помощи для украинцев.

В свою очередь, политики обоих государств призвали вывести российские войска из оккупированного Приднестровья.

"Подтвердили общую приверженность мирной реинтеграции Республики Молдова путем переговоров и призвали к безусловному выводу российских войск из Приднестровского региона ", – отмечается в сообщении.

Кроме того, президенты решительно осудили умышленное прекращение Российской Федерацией поставок газа в Приднестровский регион Республики Молдова, что повлекло за собой гуманитарный кризис.

Напомним, Майя Санду прибыла в Киев в день рождения украинского лидера, 25 января. Своим визитом она продемонстрировала солидарность в Украине. В ходе встречи политики обсуждали вопросы безопасности, энергетики, торговли, инфраструктуры, в том числе дорог и мостов, а также сотрудничество в контексте вступления в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду заявил на надежду, что в мирных переговорах по прекращению войны примут участие Украина, Америка, Европа и Россия. Для украинского лидера достаточно важен и европейский голос.

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