'Для нас это важно': Зеленский высказался по поводу формата мирных переговоров. Видео

Президент Владимир Зеленский надеется, что в мирных переговорах примут участие Украина, Америка, Европа и Россия. Для украинского лидера достаточно важен европейский голос.

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Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду, 25 января. В частности, гарант уверен, что Украина станет членом Европейского Союза.

"Я очень надеюсь, что будет Украина, Америка, Европа и Россия. Я бы очень хотел, чтобы европейский голос тоже был, для нас это важно, потому что мы будем членами ЕС, но я не могу сегодня четко сказать, какая будет структура переговорного процесса ", – сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что на сегодняшний день отсутствует общий план в данном переговорном процессе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент объяснил, почему в начале полномасштабного вторжения был принят указ, запрещающий переговоры с руководством страны-агрессора России. По его словам, этот документ помог перекрыть все каналы связи, которые Кремль пытался наладить через разных политиков. Зеленский подчеркнул, что это решение дало свои результаты, и именно поэтому указ вызывает такую ​​обеспокоенность у диктатора Владимира Путина.

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