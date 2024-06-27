Зеленский прибыл в Брюссель: запланирована встреча главами ЕС и подписание сделок по безопасности

Президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Европейского совета. У главы государства запланированы двусторонние переговоры и встречи с главами ЕС.

Видео дня

Во время визита Зеленского в Брюссель будут подписаны сразу три соглашения по безопасности между Украиной и ЕС. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram.

Зеленский напомнил, что на днях Украина начала фактические переговоры по членству в ЕС. Президент подчеркнул, что в Брюсселе намерен поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости европейского курса нашей страны.

По словам президента, Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности. Одно из них будет касаться договора с Европейским Союзом в целом.

"Встречусь с главами ЕС и государств-членов, проведу двусторонние переговоры. Мы подпишем сразу три соглашения по безопасности, одно из которых – с Европейским Союзом в целом. Она впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри. Каждый шаг – ради приближения нашей исторической цели – мира и процветания в общем европейском доме", – отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы конкретные шаги, которые помогут приблизить справедливый и длительный мир для украинцев. Глава государства отметил, что это также укрепит надежную стабильность для всех стран в мире.

Ранее сообщалось, что Украина 25 июня официально начала переговоры по членству в ЕС: начала работать межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не изменяли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран. Украине придется выполнить целый ряд условий, что разделены на 33 раздела.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!