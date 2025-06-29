'Этого требовала война'. Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, – Костенко

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе Украины из Оттавской конвенции. Документ запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

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Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко. "Только что мне сообщили, что президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции – международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин. Это шаг, которого давно требовала реальность войны", – написал он в Facebook.

Костенко указал, что Россия не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против украинских военных и гражданских.

"Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений. Теперь ожидаем рассмотрения вопроса в Верховной Раде Украины. Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории", – рассказал депутат.

На момент публикации сообщения Костенко соответствующего указа на сайте Офиса президента не было.

Напомним, после вторжения России в Украину несколько стран Европы объявили о своем намерении выйти из Оттавской конвенции.

В частности, в 2025 году о своем намерении выйти из договора совместно объявили Польша, Литва, Латвия и Эстония, Финляндия.

В Украине об отказе от запрета противопехотных мин говорили еще с 2014 года из-за военной необходимости.

В 2024 году президент США Джо Байден одобрил поставки американских противопехотных мин Киеву, что вызвало критику за отклонение договора со стороны правозащитных организаций Human Rights Watch и Amnesty International USA.

Как сообщал OBOZ.UA, в минобороны Польши планируют применение противопехотных мин из-за угрозы вторжения со стороны РФ Беларуси. Ожидается, что они станут одним из элементов Восточного щита вдоль польской границы.

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