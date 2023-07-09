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Зеленский и Дуда приехали в Луцк: фото

Марина Погорилко
Новости политики
3 минуты
3,4 т.
Зеленский и Дуда приехали в Луцк: фото

В воскресенье, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой в Луцке. Лидеры государств прибыли в костел святых Петра и Павла.

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Соответствующие фото опубликовало "Суспільне Луцьк". В своем стиле новость также подтвердил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который также был замечен на снимках.

Как сообщили СМИ, визит Дуды приурочен к 80-й годовщине так называемой Волынской резни – истребления поляков украинскими националистами на Волыни и Восточной Галичине, западных регионах нынешней Украины, во время Второй мировой войны. Президенты посетили святую мессу, почтив память всех жертв тех событий.

Зеленский и Дуда приехали в Луцк: фото
Зеленский и Дуда приехали в Луцк: фото
Зеленский и Дуда приехали в Луцк: фото
Зеленский и Дуда приехали в Луцк: фото

"Вместе мы отдаем дань памяти всем невинно погибшим на Волыни! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее", – говорится в сообщении на странице администрации польского президента в Twitter.

Зеленский и Дуда приехали в Луцк: фото

Аналогичное сообщение сделал в Telegram также Зеленский.

"Вместе чествуем всех невинных жертв Волыни! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее!" – написал глава государства.

Зеленский и Дуда приехали в Луцк: фото

Отмечается, что со вчерашнего дня и до 17 часов 9 июля в городе перекрыт проезд по улицам Кафедральная, Плитница, Братковского и на площади перед Луцким замком.

Зеленский и Дуда приехали в Луцк: фото
Зеленский и Дуда приехали в Луцк: фото

Напомним: тем временем издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша недавно тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24. В то же время в статье отметили, что воздушный флот Украины остается небольшим по сравнению с российским.

Украинские силы со своей стороны ограниченно используют авиацию, чтобы не потерять самолеты, говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– последний раз Зеленский и Дуда встречались всего полторы недели назад, 28 июня. Тогда лидеры государств совместно с президентом Литвы Гитанасом Науседой провели переговоры в Киеве, обсудив весь комплекс актуальных вопросов безопасности, подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО, европейскую интеграцию нашего государства, Формулу мира и подготовку к Глобальному саммиту мира;

– более 60% поляков положительно оценивают отношения Польши с Украиной. За последние пять лет этот показатель вырос более чем вдвое.

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