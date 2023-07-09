Зеленский и Дуда приехали в Луцк: фото

В воскресенье, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой в Луцке. Лидеры государств прибыли в костел святых Петра и Павла.

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Соответствующие фото опубликовало "Суспільне Луцьк". В своем стиле новость также подтвердил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который также был замечен на снимках.

Как сообщили СМИ, визит Дуды приурочен к 80-й годовщине так называемой Волынской резни – истребления поляков украинскими националистами на Волыни и Восточной Галичине, западных регионах нынешней Украины, во время Второй мировой войны. Президенты посетили святую мессу, почтив память всех жертв тех событий.

"Вместе мы отдаем дань памяти всем невинно погибшим на Волыни! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее", – говорится в сообщении на странице администрации польского президента в Twitter.

Аналогичное сообщение сделал в Telegram также Зеленский.

"Вместе чествуем всех невинных жертв Волыни! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее!" – написал глава государства.

Отмечается, что со вчерашнего дня и до 17 часов 9 июля в городе перекрыт проезд по улицам Кафедральная, Плитница, Братковского и на площади перед Луцким замком.

Напомним: тем временем издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша недавно тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24. В то же время в статье отметили, что воздушный флот Украины остается небольшим по сравнению с российским.

Украинские силы со своей стороны ограниченно используют авиацию, чтобы не потерять самолеты, говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– последний раз Зеленский и Дуда встречались всего полторы недели назад, 28 июня. Тогда лидеры государств совместно с президентом Литвы Гитанасом Науседой провели переговоры в Киеве, обсудив весь комплекс актуальных вопросов безопасности, подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО, европейскую интеграцию нашего государства, Формулу мира и подготовку к Глобальному саммиту мира;

– более 60% поляков положительно оценивают отношения Польши с Украиной. За последние пять лет этот показатель вырос более чем вдвое.

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