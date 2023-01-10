Зеленский обсудил с президентом Евросовета Мишелем потребности ВСУ в вооружении и предстоящий саммит Украина – ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель провели телефонные переговоры. Темами беседы стали ситуация на передовой, потребности украинской армии в вооружении и саммит Украина – ЕС.

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Также лидеры обсудили совместные усилия по реализации формулы мира. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем проинформировал о ситуации на поле боя и насущных потребностях Украины в вооружении. Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего саммита Украины – ЕС", – говорится в сообщении.

Ранее в Офисе президента Украины рассказали, что очередной саммит Украина – ЕС запланирован 3 февраля. Он пройдет в Киеве, подготовительная работа уже началась.

Главной темой саммита, как ожидается станет продолжение поддержки Украины Евросоюзом в войне с РФ. Лидеры двух ключевых институтов ЕС – Еврокомиссии и Евросовета – также оценят путь государства к членству в блоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины проигнорировал замечание ЕС к закону о Конституционном суде, в котором не были учтены рекомендации Венецианской комиссии. В декабре депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли проект закона без правки о количестве членов Консультативной группы экспертов.