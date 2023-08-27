Зеленский допустил проведение выборов в Украине во время войны: но при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский допустил выборы во время войны только при финансировании избирательного процесса ЕС и США. Также они должны отправить своих наблюдателей в окопы на фронт.

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Об этом он сообщил в интервью с Наталией Мосейчук по итогам международных визитов, саммита Крымской платформы и ключевых событий августа. Зеленский отметил, что значительное количество украинцев сейчас находится за границей, в том числе в странах ЕС, и для обеспечения их волеизъявления также нужны значительные ресурсы и участки, которых у Украины в таком количестве нет.

Глава государства отметил, что выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в том числе военнослужащих и вынужденных переселенцев за границей; также должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовом.

"Для нас нужен каждый голос. Мы не сможем для себя сказать, что это очень демократично проведено. Нам нужен легитимный выбор. Чтобы этот выбор был сделан обществом. Чтобы это не разъединило наших людей. Чтобы военные могли проголосовать. Они защищают сегодня эту демократию, и не дать им этой возможности из-за войны – это нечестно. Я был против выборов только из-за этого", – сказал Глава государства, комментируя вопросы возможности организации и проведения волеизъявления в условиях военного положения.

Президент также отметил, что вторым аспектом возможного проведения выборов во время войны является недостающий вопрос финансирования. Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал эту тему с американским политиком-республиканцем Линдси Грэмом.

"Я ему сказал: если США вместе с Европой дадут нам финансовую поддержку… Извините, проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги из оружия и давать их на выборы тоже не буду. Но если вы мне дадите эту финансовую поддержку, если парламентарии поймут , что нам это нужно сделать, давайте тогда менять быстро законодательство и, самое главное, давайте рисковать тогда вместе", – рассказал Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства акцентировал внимание на организации работы избирательных участков, присутствии наблюдателей, в том числе иностранных.

"Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал: мы с вами должны отправить наблюдателей на передовую, чтобы у нас были выборы для нас и для всего мира легитимными. И это совершенно справедливо", – рассказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что значительное количество украинцев сейчас находится за границей, в частности в странах ЕС, и для обеспечения их волеизъявления также нужны значительные ресурсы и участки, которых у Украины в таком количестве нет.

"Здесь нам должны помочь в Европе, потому что украинцы сегодня преимущественно в Европейском Союзе. Там нужно открывать участки, чтобы люди пришли. 7 миллионов должны проголосовать. У нас таких инфраструктурных возможностей нет – там нужно открывать соответствующие возможности", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что не держится за власть и хотел провести волеизъявление. Но должны быть обеспечены права всех избирателей.

"Как военные смогут проголосовать? Покажите мне инфраструктуру. Никто пока не показал. Как за границей смогут? Никто не показал. Выход есть. Я к этому готов. Я сейчас публично об этом говорю, ему я сказал. Секретов у меня никаких нет" , – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский отмечал, что в Украине в 2024 году могут пройти очередные выборы президента только при условии окончания войны. Восьмые по счету выборы главы государства по графику запланированы на 31 марта 2024 года.

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