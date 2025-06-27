Зеленский анонсировал трудовую реформу: что известно на данный момент

Государственные программы по поддержке бизнеса в Украине оказались чрезвычайно эффективными. За все время их существования теми или иными программами воспользовались 70 тысяч предпринимателей и предприятий. Соответственно, руководство государства хочет не только продолжать, но и расширять такие программы, и правительство Украины уже получило определенные задачи.

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В частности, в ближайшем будущем появятся новые гранты для бизнеса; также будет предложена реформа трудового законодательства, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Премьер страны Денис Шмыгаль уточнил – получено около 20 задач.

"Уже более 70 тысяч предприятий и предпринимателей воспользовались нашими государственными программами. Сегодня наши чиновники представят новые шаги программы, которые уже готовятся – от увеличения грантов и расширения локализации в закупках до реформы трудового законодательства", – сказал Владимир Зеленский во время Форума власти и бизнеса.

По его словам, одним из самых главных является поручение подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса.

"Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса – так, чтобы обезопасить бизнес от любого давления недобросовестных людей на разных должностях", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул – власть "работает с партнерами для поддержки всех форм устойчивости в Украине".

По словам премьер-министра, в правительстве уже прорабатывается около 20-ти задач, "в частности, по либерализации валютного регулирования, экспорта агропродукции, содействию релокированным предприятиям и многие другие вопросы".

В свою очередь правительство "работает в нескольких направлениях". Так, в рамках комплексной дерегуляции Кабмин в Верховную Раду подал законопроект, который "устранит еще более 60 регуляторных бюрократических барьеров".

В рамках цифровизации, кроме уже существующих услуг в "Дії", сервисов е-Предприниматель и т.д., правительство приняло решение о создании Онлайн-кабинета предпринимателя на платформе "Дія.Бізнес".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно правительство Украины одобрило проект изменений в Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Изменения в законодательстве предусматривают введение обязательной отчетности по устойчивому развитию для определенных предприятий.

Также в Украине будет введена европейская система компенсации промышленных инвестиций через налоги. Это предусмотрено законопроектами №13414 и №13415, инициатором которых стал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

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