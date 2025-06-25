В Украине будет внедрена европейская система компенсации проминвестиций через налоги, – Кисилевский

В Украине будет введена европейская система компенсации промышленных инвестиций через налоги. Это предусмотрено законопроектами №13414 и №13415, инициатором которых стал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

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Авторами законопроектов являются народные депутаты Дмитрий Кисилевский, Даниил Гетманцев, Андрей Мотовиловец – всего 55 депутатов из разных фракций и групп.

Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через собственные налоги предприятия, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности. В частности, компенсации подлежат:

Расходы на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;

Расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение;

Расходы на приобретение нового оборудования и комплектующих — согласно УКТВЭД;

Расходы на приобретение земельного участка.

Частичная компенсация затрат на реализацию инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности будет осуществляться через следующие налоги:

Налог на прибыль;

Импортный НДС на оборудование;

Импортная пошлина на оборудование;

Налог на имущество;

Земельный налог;

Доля инвестиций, которую можно компенсировать через налоги, будет зависеть от объема инвестиционного проекта:

От 100 тыс. евро до 1 млн евро – 70%;

От 1 млн евро до 20 млн евро – 50%;

От 20 млн евро до 50 млн евро – 30% инвестиций.

Ключевым отличием этой инициативы от других будет то, что она будет работать для инвестиций существующих предприятий, а не только новых.

"Частичная компенсация инвестиций через налоги – это механизм, который успешно работает в Европейском Союзе. Благодаря этому инструменту страны ЕС переманили к себе немало украинских промышленных предприятий, которые осуществляли релокацию из зоны боевых действий. Пришло время внедрить этот стимул и в Украине. Эта инициатива – продолжение реализации политики "Сделано в Украине", направленной на то, чтобы в Украине было выгодно производить, инвестировать и экспортировать", – отметил инициатор законопроекта Дмитрий Кисилевский.

Государственная экономическая политика "Сделано в Украине" была провозглашена Президентом Владимиром Зеленским в феврале 2024 года. Она включает программы поддержки бизнеса с фокусом на перерабатывающую промышленность. В частности, для содействия привлечению инвестиций реализуются программы доступных кредитов "5-7-9", грантов до 8 млн. грн. на переработку, развиваются индустриальные парки, оказывается поддержка проектам со значительными инвестициями (от 12 млн. евро), введено страхование инвестиций от военно-политических рисков.