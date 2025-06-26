В Украине готовятся ввести новую финотчетность: какие изменения ждут бизнес

Правительство Украины одобрило проект изменений в Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Изменения в законодательстве предусматриваютвведение обязательной отчетности по устойчивому развитиюдля определенных предприятий. Законопроект был разработан во исполнение требований Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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Планируется, что информация об устойчивом развитии будет подаваться по Европейским стандартам ESRS в виде отдельного раздела отчета вместе с финансовой отчетностью. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

"Впервые на законодательном уровне предусматривается составление, представление и обнародование отчетности по устойчивому развитию для отдельных категорий предприятий. Такая отчетность будет содержать информацию о влиянии компании на экологию, социальные вопросы, трудовые отношения, права человека, антикоррупционную деятельность, а также о том, как эти вопросы влияют на деятельность предприятия", – объяснили в ведомстве.

Таким образом, отчетность по устойчивому развитию станет частью финансовой отчетности и будет касаться:

крупных предприятий и материнских компаний крупных групп;

средних и малых предприятий, чьи ценные бумаги торгуются на регулируемом рынке капитала.

Для разных групп бизнеса предлагаются свои графики внедрения новой финотчетности. Так, для крупных предприятий (более 500 работников) и их материнских компаний нововведения внедряются с 2028 года.

Другие крупные предприятия и материнские компании – с 2029 года. А средние и малые предприятия с ценными бумагами на бирже – с 2030 года.

"Введение отчетности по устойчивому развитию создаст равные условия для украинских и европейских компаний на международных рынках, будет способствовать привлечению инвестиций и повысит конкурентоспособность, а также будет способствовать выполнению обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации", – считают в министерстве.

Обновление критериев для предприятий

Также законопроектом предусматривается пересмотр критериев для классификации микро-, малых, средних и крупных предприятий. Они пересмотрены с учетом инфляции и рекомендаций Еврокомиссии.

"Это уменьшит административное давление и предотвратит необоснованное включение компаний в категории с более жесткими требованиями", – отметил Минфин.

Международные стандарты для госпредприятий

Государственные предприятия и компании с государственной долей более 50% обязаны вести учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и составлять отчет об управлении.

Это повысит прозрачность госсектора и облегчит доступ к международным рынкам капитала, пояснили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине будет введена европейская система компенсации промышленных инвестиций через налоги. Это предусмотрено законопроектами №13414 и №13415, инициатором которых стал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

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