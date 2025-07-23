"Завтра ждем наших людей": Зеленский анонсировал новый обмен пленными
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что освобождение наших людей из российского плена должно продолжаться. Он сообщил, что уже начались необходимые процедуры для нового обмена пленными между Киевом и Москвой.
Об этом Зеленский сказал в обращении к украинцам. "Мы завтра ждем наших людей. Я очень надеюсь, что завтра все нам удастся", – отметил он. Поскольку обращение было опубликовано ночью, вероятно, обмен должен состояться в среду, 23 июля.
"Мы стараемся, в частности, благодаря нашим партнерам, международным посредникам – стараемся обеспечить освобождение также гражданских заложников и возвращение наших детей, которые были похищены Россией", – отметил президент.
Глава государства рассказал о совещании с украинской переговорной командой. Во время него согласовали, что именно должно быть на повестке дня встречи с РФ и какие темы являются ключевыми для Украины. Возглавит нашу делегацию на переговорах с российской стороной Рустем Умеров, который был назначен секретарем СНБО Украины, сообщил Зеленский.
"Задача – работать над прекращением огня. Это то, о чем говорит России весь мир. Задача – работать для организации встречи лидеров. Это то, что может приблизить мир. Украина никогда не хотела войны, и именно Россия должна закончить эту войну, которую сама же начала. Я благодарен всем партнерам, которые помогают. В нашей делегации – все, кто может говорить по каждой необходимой детали", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский заявил, что ожидается несколько этапов обменов по договоренностям второй встречи в Турции. Глава государства отметил, что в течение весны и лета этого года процессы обмена удалось существенно оживить.
Координирует эту работу секретарь СНБО Украины. Президент также выразил благодарность украинской разведке, Министерству внутренних дел, команде Офиса, Службе безопасности Украины, омбудсману и Координационному штабу.
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