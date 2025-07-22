'Ожидаем несколько этапов': Зеленский анонсировал новые обмены пленными с Россией

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые обмены пленными с Россией. По его словам, ожидается несколько этапов обменов по договоренностям второй встречи в Турции.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он добавил, что в течение весны и лета этого года обменные процессы удалось существенно оживить.

Детали о будущих обменах

"Заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленными и тех, которые готовятся. Ожидаем несколько этапов обменов во исполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей – как военных, так и гражданских. Координирует эту работу секретарь СНБО Украины, привлечены все необходимые силы и институты", – говорится в сообщении.

Президент поблагодарил украинскую разведку, Министерство внутренних дел, команду Офиса, Службу безопасности Украины, омбудсмана, Координационный штаб за привлечение к работе.

"В течение весны – лета этого года удалось значительно активизировать обмены. Среди освобожденных из плена есть люди, находившиеся в категории без вести пропавших, а также люди, которые содержались в российских тюрьмах и лагерях со времени полномасштабной войны", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский объяснил, что именно поэтому украинская сторона проверяет информацию по каждой фамилии и ищет наших людей.

"Отдельно сегодня доложили о мерах по реабилитации возвращенных из плена, а также о работе, которая ведется по расследованию преступлений против украинских пленных. Мы должны восстановить справедливость, и для этого работаем на всех уровнях – юридическом, политическом, специальных операций", – резюмировал глава государства.

Что предшествовало

22 июля Зеленский провел совещание, посвященное очередному раунду переговоров с Россией. По итогам встречи стало известно, что украинскую делегацию возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Президент подчеркнул, что Украина готова работать с российской стороной максимально продуктивно.

Как писал OBOZ.UA, 19 июля Зеленский сообщил, что украинская сторона инициировала новый раунд переговоров с РФ. По его словам, переговорную динамику нужно увеличивать и делать все, чтобы достичь мира.

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