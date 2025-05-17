Зависть, компромат и деньги? Почему Трамп симпатизирует Путину и чем это грозит Украине

Российский диктатор Владимир Путин развязал самую кровавую агрессивную войну в Европе со времен Второй мировой, он нарушил установленный восемь десятилетий назад мировой порядок и оккупировал часть суверенной территории Украины, вписав ее в российскую конституцию. При этом, вопреки обещаниям президента США Дональда Трампа положить конец российско-украинской войне, Путин откровенно саботирует все предложения и призывы американского руководителя.

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Однако несмотря на все это Трамп то и дело оправдывает проявления откровенного издевательства над собой со стороны властелина Кремля, подрывая авторитет США, разрушая отношения с союзниками, которые выстраивались десятилетиями и ставя под угрозу национальные интересы Штатов. В чем же заключается секрет иррациональной симпатии Трампа к Путину – в зависти, деньгах или компромате – а также чем она грозит Украине, разбирался OBOZ.UA.

Зависть автократа

Одной из причин, по которым Трамп несмотря ни на что продолжает закрывать глаза на преступления, ложь и пренебрежение со стороны Путина, может быть его желание так же, как и московский "визави", плевать на законодательство и делать, что заблагорассудится.

Как метко выразилась экс-руководитель контрразведки ЦРУ Сьюзен Миллер, которая руководила оценкой разведывательных данных агентства о вмешательстве России в выборы в 2017 году с целью помочь Трампу выиграть президентские выборы, симпатия американского президента к Путину сводится к "зависти автократа".

По мнению Миллер, Трамп стремится получить такую же власть, которую имеет российский диктатор, который может себе позволить принимать решения без каких-либо ограничений.

"Трампу нравится Путин, потому что Путин контролирует свою страну. А Трамп хочет контроля над своей страной", – заявляла она.

Тогда, пишет The New York Times, было "однозначно установлено", что Путин отдал приказ провести масштабную операцию с целью саботажа президентских выборов в США. Российский диктатор, по мнению американской разведки, хотел подорвать доверие американцев к собственным выборам и уничтожить "либеральный мировой порядок" под руководством Соединенных Штатов, который россияне считают угрозой своей безопасности. Как отмечается в оценке, для достижения этой цели Россия работала над тем, чтобы помочь Дональду Трампу выиграть выборы.

Сам Трамп, уже во время второй каденции комментируя расследование восьмилетней давности, назвал его "фальшивой охотой на ведьм". Он подчеркнул, что "Путин многое со мной пережил", обозначив российского диктатора как своего "союзника по интересам" в борьбе с общими для обоих "противниками": законодателями-демократами, европейскими лидерами и призрачным "глубинным государством" внутри США.

Доказательств симпатий Трампа к Путину за время его деятельности в политике накопилось немало. И эта симпатия выливается в конкретные действия в пользу автократа, определившего своей целью подрыв американских интересов.

Так, за время после возвращения в Белый дом Трамп практически не принимал решений по национальной безопасности или внешней политике, которые не были бы одобрены Кремлем. Американские СМИ в этом отношении вспоминают про обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского в начале российского вторжения и давление на него при отсутствии давления на Путина, приостановку передачи США разведданных Украине, уничтожение американских программ помощи государствам, которые Россия считает "недружественными", в частности продемократических программ в странах типа Венгрии, где Путин пытается усиливать влияние РФ, ухудшение отношений с европейскими союзниками и многое другое, что заставляло Кремль одну за одной откупоривать бутылки с шампанским.

"Что получает Путин? Он получает больше, чем он и другие бывшие офицеры КГБ могли когда-либо мечтать. Это демонтаж международного порядка, возглавляемого США, на наших глазах, над чем Путин работал на протяжении всей своей карьеры", – убежден Колдер Уолтон из Гарвардской школы управления имени Кеннеди, автор книги об истории шпионажа между Россией и Соединенными Штатами.

Путин, считают в The New York Times годами пытался сформировать взгляд Трампа на Украину – и сейчас между публичными заявлениями американского президента и российского диктатора относительно войны в Украине "нет почти никакого расхождения".

Возможный компромат

Трампа на родине давно критикуют за слишком "мягкое отношение к России", на что он неизменно отвечает, что, мол, "ни один президент США никогда не был более жестким в отношении Москвы".

"Жесткость" в отношении Путина в исполнении Трампа выливается в регулярные комплименты в адрес последнего. Американский президент называл диктатора "сильным человеком" и нахваливал его как "умного лидера", добавляя, что якобы "прекрасно поладил" с Путиным во время своей первой каденции.

Слухи о том, что такая увлеченность может объясняться наличием у Путина компромата на Трампа, с помощью которого тот может шантажировать президента США и оказывать на него влияние, циркулируют в США уже не первый год. В частности, эта версия активно обсуждалась после появления в 2017 году документа, известного как "досье Стила", подготовленного компанией, специализирующейся на бизнес-аналитике, во главе с бывшим британским шпионом.

"Среди прочего, в нем предполагалось, что Россия могла собрать жуткие подробности о вероятном взаимодействии с проститутками во время визита Трампа в Москву в 2013 году. Трамп заявил, что досье было "фейковыми новостями", распространенными оппонентами, чтобы нанести ему вред. Многие из его утверждений так и не были подтверждены, а адвокаты Трампа заявили, что они были "вопиюще неточными" и содержали "многочисленные ложные, фальшивые или вымышленные обвинения", – писало издание Reuters.

Интересно, что в свое время вопрос о "компромате" на Трампа или его семью у российских спецслужб журналисты адресовали лично Путину. Российский диктатор тогда заявил, что не знал о визите Трампа в Москву, и что предположение, что Россия собирала компромат на каждого высокопоставленного американского бизнесмена, который приезжал в Россию, является "полной чушью".

Деньги, бизнес, "нобелевка"

Те, кто скептически воспринимает версии о зависти и шантаже, поведение Трампа, когда речь идет о Путине, объясняют значительно более прозаичной причиной: стремлением американского президента вести бизнес с россиянами, вкупе с его тщеславием. Стремлением настолько большим, что оно вполне может подтолкнуть Трампа к удовлетворению всех требований России.

Любовь к деньгам и давняя мечта получить Нобелевскую премию мира подталкивают Трампа ко все новым уступкам государству-агрессору ради достижения соглашения о завершении войны. Задолго до начала предметных переговоров по этому поводу американский президент уже сбросил несколько важных "козырей": публично заявил о том, что Украина вынуждена будет уступить часть своей территории и пообещав Кремлю, что украинское государство никогда не получит гарантий безопасности в виде членства в НАТО. В то же время он также решил "подзаработать" за счет жертвы агрессии, начав давление на Киев с требованием предоставить США доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых в качестве "компенсации" за предоставленную ранее безвозмездную помощь – и отказывая при этом Киеву в каких-либо гарантиях безопасности.

Зато с Москвой Вашингтон начал обсуждение "нормализации отношений". Несмотря на то, что заявленная цель американо-российских переговоров в феврале и марте 2025 года – завершение войны – все так же недостижимо далека, обе стороны, как следует из заявлений и сливов по итогам встреч, увлеченно обсуждали совместный "бизнес". В частности, Россия, пытаясь выторговать новые уступки со стороны США в вопросе российско-украинской войны, главным "переговорщиком" определила "инвестиционного посланника" Путина Кирилла Дмитриева, бывшего инвестбанкира в банке Goldman Sachs и выпускника Стэнфордского университета, возглавляющего Российский фонд прямых инвестиций. И тот активно расписывал американцам экономические выгоды возобновления двустороннего сотрудничества.

Помимо восхваления Трампа за то, что тот якобы предотвратил Третью мировую войну, отмечала старший научный сотрудник Института мировой политики Нина Хрущева, Дмитриев во время визита в Вашингтон предложил заманчивую концепцию доступа США к российским ресурсам в Арктике и к редкоземельным минералам, а также совместных полетов на Марс и Луну.

"Эти встречи не привели к конкретным результатам, но Дмитриев объявил, что обе стороны сделали "три шага вперед" на пути к улучшению отношений. В реальности он, скорее всего, имел в виду, что американские лидеры теперь больше мотивированы воспользоваться экономическими и финансовыми возможностями в России, преодолев препятствия, которые возникли из-за украинской войны... Открывающиеся возможности могут быть специально ориентированы на Трампа. Он, прежде всего, бизнесмен, и я из первых рук знаю о его давнем желании вести бизнес в Москве. Во время случайной встречи в 1996 году он рассказывал мне, что хотел бы провести в России конкурс "Мисс Вселенная" (цель была достигнута в 2013 году) и построить в Москве "Трамп-тауэр" (эту идею он пока не реализовал). Может ли Кремль предложить президенту США заветную недвижимость на Красной площади (или какую-то прибыльную бизнес-сделку) в обмен на смягчение санкций?" - задавалась риторическим вопросом ученая.

Миссия "оправдать Путина"

Как бы там ни было, однако Трамп продолжает оправдывать откровенный саботаж со стороны Путина его же, трамповских, "мирных инициатив". Даже после того, как российский диктатор открыто плюнул в лицо и самому Трампу, и всем мировым лидерам, призывавшим его встретиться с Зеленским, и вместо себя прислал в Стамбул делегацию "ноунеймов" во главе со своим советником Владимиром Мединским, американский президент продолжает, словно мантру, повторять, что российский диктатор "не является препятствием на пути к миру".

Вместо того, чтобы дать оценку затягиванию Путиным прекращения огня, на котором настаивали США, он снова вызверился на Зеленского.

"Послушайте, у меня была очень жесткая встреча с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал, и он не пытался облегчить ситуацию. И я всегда говорил, что у него нет козырей. И у него их действительно нет, я честен", - сказал Трамп корреспонденту Fox News Брету Байеру.

Американский президент похвалил спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа за его встречу с президентом РФ, но заявил, что именно ему нужно встретиться с Путиным.

"Он за столом переговоров, и он хотел этой встречи. А я всегда чувствовал, что встреча не может состояться без меня, и я не думаю, что соглашение будет достигнуто. Нам нужно собраться вместе, и я думаю, что мы запланируем это, потому что я устал от того, что другие люди ходят на встречи и так далее", – сказал глава Белого дома.

По его мнению, Путин "устал от войны" и хочет переговоров.

"Я думаю, Путин устал от всего этого. Он выглядит некрасиво, а хочет выглядеть хорошо. Не забывайте, это должно было закончиться через неделю", - заявил Трамп, повторив кремлевский нарратив, что российские войска "могли быть в Киеве" через пять часов после начала полномасштабного вторжения и сделали бы это, если бы Путин того захотел, а российские танки "не застряли в грязи".

Президент Штатов также отметил, что в случае провала дипломатических усилий готов прибегнуть к экономическому давлению на Россию, хотя и не хочет этого делать.

"У меня всегда это было. Я воспользуюсь этим, если придется. Я бы предпочел не использовать это", – добавил Трамп.

Чем симпатия Трампа к Путину угрожает Украине?

Кроме того, что перманентные попытки Трампа оправдать Путина изрядно раздражают украинцев, которые уже три года живут в условиях полномасштабной войны, а до того в течение восьми лет противостояли гибридной агрессии РФ – у этой алогичной симпатии есть и конкретные угрозы для Украины. И их прекрасно осознают в Киеве, ведь украинская власть постоянно испытывает на себе давление со стороны администрации американского президента.

Так, на пресс-конференции во время визита в Анкару президент Зеленский публично заявил, что президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Украину, чем на Россию с момента вступления в должность президента.

"Люди обращаются к дипломатии... чтобы избежать тупика, поэтому нужно делать шаги, которые приведут к миру... Вы должны оказывать давление на сторону, которая не хочет прекращать войну. ...Вы видели, что президент Трамп считал, что это поможет – оказывать давление на обе стороны... Я думаю, они оказывали давление на нас больше, чем на россиян. Украина борется за себя. Мы не готовы терять свои жизни и землю. Это не значит, что мы агрессоры", – подчеркнул Зеленский.

Теперь дело за "малым" – донести эту простую истину до Трампа и его команды. Ведь пока складывается впечатление, что действующая администрация Белого дома так и не осознала, что сохранение международного права и установленных после Второй мировой войны правил, позволявших миру балансировать на грани погружения в эпоху новых масштабных войн – в интересах, в частности, и США. И подыгрывать России, которая хочет этот мировой порядок разрушить – все равно что выстрелить себе в ногу и одновременно – вместе с Москвой стать соархитектором третьей мировой, начало которой становится все более осязаемым.

Напомним, ранее в FT рассказали, какой "подарок" Трамп сделал Путину заявлением о Стамбуле и какую игру ведет Кремль.

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