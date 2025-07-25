Заседание парламента 31 июля должно идти исключительно в прямой трансляции.

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Уже ТРИ года "Европейская Солидарность" требует от власти не скрывать все, что происходит в Верховной Раде, а быть прозрачными и открытыми.

Все заседания Верховной Рады Украины должны транслироваться вживую, а не подвергаться политической цензуре. Журналистам надо вернуть право присутствовать в зале во время заседаний парламента, как это было при Порошенко.