Запрет российских товаров в 2026 году: правительство приняло важное решение

Кабинет министров Украины в среду, 24 декабря, продлил действие запрета на ввоз товаров российского происхождения и производства на территорию Украины. Теперь он будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Об этом говорится в тексте постановления Кабмина №1707, которое обнародовали на правительственном портале. Также правительство продлило действие постановления № 1706.

Что изменится

Теперь постановление №1707 вносит изменения в постановление правительства №1147 от 30 декабря 2015 года, которое запрещает широкий спектр российских товаров, как промышленных, так и продовольственных. Оно обновляется каждый год.

В то же время постановление Кабмина №1706 продлило срок действия постановления №1146 от 2015 года до 31 декабря 2026 года, которое устанавливает пошлины на импорт товаров, страной происхождения которых является государство-террористка.

С чем это связано

Заметим, что в декабре 2015 года Кабмин принял два постановления об ограничении торговли с Россией. Причиной стало прекращение Москвой с 1 января 2016 года в одностороннем порядке действия Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в результате чего к товарам украинского происхождения применили ввозную пошлину.

Оба правительственные постановления ежегодно продолжаются в декабре. В то же время, после полномасштабного вторжения в Украину, любая торговля с Россией запрещена, как и обращение российского рубля, а все российские банки, которые работали в Украине, перешли под контроль государства.

