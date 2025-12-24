"Пункты незламности" заработают по-новому: какое решение приняло правительство

"Пункты незламности" в Украине оборудуютэнергонезависимым интернетом. Это позволит украинцам оставались на связи даже во время блэкаутов.

Соответствующее решение 24 декабря принял Кабинет министров. Чтобы гарантировать возможность позвонить родным, воспользоваться госуслугами и получить важные новости от ГСЧС, каждый "Пункт незламности" оборудуют по технологии xPON или терминалом Starlink.

"Сложная ситуация со светом в Одессе подтвердила: во время обесточиваний людям критически нужен доступ к сети, но в пунктах он есть не всегда. Когда связь исчезает, государство часто узнает об этом из жалоб в соцсетях, а не из системы", – отмечают в Кабмине.

Что изменится

Единые технологии . "Пункты незламности" будут иметь или оптоволоконный интернет хРON (который работает без света до 72 часов), или спутниковую связь Starlink (который выручает там, где нет кабельных сетей)

. "Пункты незламности" будут иметь или оптоволоконный интернет хРON (который работает без света до 72 часов), или спутниковую связь Starlink (который выручает там, где нет кабельных сетей) Статический IP-адрес. Каждая точка будет иметь свой цифровой адрес. Это позволит нам автоматически проверять работу сети в конкретном пункте. Если связь пропадет — мы мгновенно это увидим и среагируем, прежде чем вы придете к пункту.

"Без связи "Пункт незламности" – это просто теплое помещение. С интернетом – это доступ к госуслугам, новостям и координации с экстренными службами", – говорится в сообщении.

Интернет подорожает

Стоимость интернета (как мобильного, так и проводного) в Украине может вырасти до 10 раз – то есть до 3 тыс. грн за месяц. К такому последствию приведет закон о быстром и стабильном интернете.

Он устанавливает требования к скорости интернета (до 100 Мб/сек) – это должно быть официальным показателем, которого будут обязаны придерживаться операторы и провайдеры. Такжевводится краудсорсинг – клиенты самостоятельно будут тестировать скорость мобильного интернета и передавать эти данные регулятору. Запуск системы мониторинга сетей уже тестируется.

Отменяется мораторий на плановые проверки выполнения лицензионных условий – это должно стимулировать операторов активнее расширять сети (это наиболее актуально в сельской местности). К тому же, национальный роуминг (возможность переключаться на других операторов в случае чрезвычайных ситуаций) продолжит действовать после окончания военного положения.

