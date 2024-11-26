Запад направил Путину довольно интересный сигнал, что будет, если он действительно продолжит делать глупые вещи. Интервью с Огрызком

Применив против Украины новую межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник", российский диктатор Владимир Путин начал новый этап эскалации и шантажа западных партнеров Украины. Ведь показательный удар и многочисленные заявления о применении новой ракеты – прежде всего сигнал Запада, мол, я готов к дальнейшему поднятию ставок, а вы?

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Пока риторика Путина направлена и на то, чтобы привлечь внимание новоизбранного президента США Дональда Трампа. Если Трампа произведет впечатление, что война становится настолько опасной, что терпеть это дальше нельзя, то, возможно, захочет сделать все, чтобы ее остановить войну любой ценой, даже на условиях Путина.

Своими мнениями о том, как ответят западные союзники на угрожающую риторику Путина в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Украина пережила ракетный удар по Днепру новой баллистической ракетой, что выглядело как тщательно срежиссированная попытка сдержать поддержку Украины Западом, особенно по направлению разрешения на удары по территории РФ.

После этого есть ряд заявлений от Владимира Путина, мол, Россия имеет право применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов, а ракетный комплекс "Орешник", которым и была атакована Украина, может поражать цели. по всей Европе и РФ будет продолжать его использование. Даже было заявлено, что противоракетная база США в Польше "приоритетная цель для возможной нейтрализации". Похоже, что Путин ставит западных политиков перед непростым выбором – я готов к дальнейшему поднятию ставок, а вот вы готовы?

– Это, безусловно, со стороны России очередной эскалационный шаг. Это мы должны воспринимать всерьез, но без паники. Да, это то, что дает, по меньшей мере, на этом этапе противнику какую-то определенную возможность теоретически и практически влиять на ситуацию в тех или иных регионах Украины. Ибо, как бы то ни было, но пока это те виды вооружений, которые сложно сбивать теми средствами, которые у нас есть. Поэтому здесь будет просто необходима немедленная помощь Западу, причем сейчас. Сделают ли это наши западные партнеры, сложно сказать, потому что бюрократия там работает по-прежнему годами и месяцами. Это, безусловно, некая угроза для нас.

Может ли этот недофюрер реально угрожать странам НАТО? Безусловно, нет, потому что у него, кроме этой бравады, на самом деле ничего не имеет. Что же такое удар по американской базе в Польше? Это фактическое объявление войны в Америке. Иначе, американцы это воспринять не смогут. И нужно будет реагировать очень жестко. Потому дальше этих заявлений, безусловно, ничего не пойдет. Остался ядерный шантаж и шантаж на уровне пропагандистов, которые продолжают отрабатывать тезис, о том, что мы можем превратить весь мир в ядерное пепелище.

– На Запад и тамошнее общество эта путинская показательная акция произвела впечатление? Потому что есть разные мнения. К примеру, есть заявление в интервью министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, который отметил, что западные союзники должны "не проводить красных линий" в своей поддержке Украины. С другой стороны, есть The Guardian, которая пишет об "угрозах Путина и ударе "Орешником – как последнее предупреждение и наибольшую угрозу нанести удар по западным объектам". Есть CNN, рассматривающий удар РФ по Днепру межконтинентальной ракетой как " ядерное предупреждение " .

– На Западе уже давно сформировались два разных лагеря. Один испуган, будем его так называть, другой реалистичен. Ну вот между этими лагерями был и продолжается, и будет продолжаться спор относительно того, что нужно делать.

Испуганные говорят о том, что нужно сдаваться, идти на уступки и понять Путина и так далее. И, соответственно, они готовят свои перепуганные предложения, когда за счет Украины хотят удовлетворить агрессора. Есть другая группа людей, и мне кажется, что она растет, наконец увидев, что откупиться Украиной или частью Украины от Путина не удастся. Надо наконец-то ставить этого зверя на место, загонять его в клетку, иначе он начнет делать проблемы уже непосредственно странам ЕС и НАТО.

Я думаю, что нам сейчас неважно, что говорят эти перепуганные политики, а мы должны работать с теми, кто понимает реальную угрозу и объяснять им, что время уже идет не на годы, а на дни. Ситуация трудная и критическая, нам нужна очень серьезная помощь. А что касается заявлений этой группы испуганных, ну что ж, послушали и пошли дальше.

– Собственно, о шагах, которые западные партнеры могут предпринять. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к "сильной реакции" на российский удар новой баллистической ракетой. 26 ноября состоится экстренное заседание Совета Украина-НАТО по поводу российского удара. Ожидаете ли вы какие-то действенные для нас результаты? Какова должна быть реакция наших западных партнеров?

– Относительно экстренного заседания, сколько уже дней прошло от удара, а партнеры только экстренно собираются, да? Это значит, что предусмотренные механизмы они на самом деле бюрократические. Они не такие, какие должны быть именно в экстренных ситуациях. Потому что это очевидное обострение со стороны России, на него надо хоть как-то реагировать быстро. Что мы видим в итоге? Мы собираемся неделю на заседание. Куда это положено? Разве это нормальная реакция на происходящее. Поэтому я думаю, что это первое, что нужно менять, то есть двигаться гораздо быстрее. Ибо когда идет война, нельзя неделю собираться для того, чтобы подумать.

По моему мнению, на это собрание нужно приходить уже не просто, чтобы констатировать, вы знаете, произошла российская атака. Надо иметь конкретные предложения, что нужно делать для того, чтобы такой атаки больше не было. И надо таким образом думать о контрдействии, а не только в очередное что-то там констатировать.

У меня такое предчувствие, что натовцы соберутся и три четверти времени будут говорить, что это не баллистическая межконтинентальная ракета, а простая ракета. Поэтому у меня пока, честно говоря, нет ощущения, что реакция наших партнеров будет именно такой, какая нужна.

Именно поэтому наше политическое руководство должно очень громко стучать во все двери и на всех уровнях очень четко и ясно требовать действительно серьезной политической реакции. И, кстати, предлагать некоторые вещи. Почему мы должны ожидать, что кто-то за нас что-нибудь подумает и сделает? Почему мы не должны предложить, чтобы западные ракеты были у нас не в десятках, а в сотнях? И чтобы это было не прежде, а сразу. И чтобы мы могли должным образом отвечать, чтобы у этого бункерного недофюрера было понимание, что его провокации такого типа будут иметь жесткий ответ, а его инфраструктура в районе 500 километров от украинской границы превратится в эту действительно буферную зону, где не будет ничего. Вот о чем нужно говорить, вот какой должна быть реакция.

– На Западе звучат мнения, что такие вот показательные акции направлены также и на новоизбранного президента США Дональда Трампа и его команду. Путин таким повышением ставок показывает, до чего это может прийти. Мол, ты хотел быстро установить мир, но здесь может быстро начаться ядерная война, а потому давайте садиться и быстро договариваться, на тех условиях, которые я, Путин, предложу, потому что только так это можно решить на данном этапе и избежать мировой войны.

– Влияют ли такие события на позицию Трампа? Безусловно, влияют. Но здесь, я думаю, Путин играет не в ту игру, потому что Трамп — человек, не привыкший проигрывать. Трамп — человек, который нарисовал, что он является победителем в любых делах и при любых обстоятельствах. И если на него давить таким образом, то первая реакция, судя по его предыдущим действиям, будет прямо противоположной. Просто будет попытка со стороны Трампа и его администрации поставить Россию на место.

Демократы сейчас этому способствуют. Видите ли, решения о разрешениях есть. Экономические санкции ужесточаются. Последний довольно сильный удар — "Газпромбанк", который выводится фактически из международного банковского общения. И это будет означать для России очень серьезные проблемы. Тем более, что Китай, понимая все негативные последствия расторжения отношений с США за Трампа, начинает прибегать к некоторым акциям , которые будут очень негативно влиять на российскую экономику. себя лично.

– Если продолжать тему Трампа и потенциальных переговоров с его участием. Сенатор США Майк Раундс, которого называют главным союзником Трампа в Сенате, выступил резко против переговоров с Путиным, отметив, что после Украины он "не остановится".

" Идея переговоров России и Украины по миру не может, Путину нельзя доверять " , заявил сенатор. По мнению Раундса, Путин воспримет любые мирные предложения как признак слабости Запада, а все, кто верит в переговоры с ним, действительно обманывают себя. , что его позиция не является позицией новой администрации Трампа. по-прежнему разделяют "проукраинскую" точку зрения, которая заключается в продлении военной помощи со стороны США.

– Сегодня принято считать, что в Республиканской партии присутствуют преимущественно этакие "оторванные трамписты", то есть люди, которые не способны думать и только делают вещи, которые им прописываются сверху. При этом среди республиканцев есть очень много людей, которые являются абсолютно трезвыми политиками, которые прекрасно понимают, что значит для безопасности США эта озверившаяся Россия. России и ее победа в Украине – глобальный проигрыш Штатов.

Если же Трамп хочет сделать Америку снова большую, о чем он постоянно говорил, ему надо наступать и побеждать. Поэтому я ожидаю, что большое количество членов Республиканской партии в Конгрессе и Сенате создадут очень серьезное ядро поддержки для Украины. Тем более что на фоне тех всех вещей, о которых мы с вами только что говорили, агрессивность России и Путина только растет.

Мы должны работать с ними сейчас и, кстати, через них формировать позицию самого Трампа. Надо играть на этом, постоянно подсказывать им, что помогая нам, вы работаете на себя, вы можете зарабатывать, вы можете усиливать свое политическое влияние, вы можете из-за уменьшения влияния России усиливать давление на Китай и так далее. Здесь нужно просто разумно разлагать пасьянс и знать с кем о чем говорить. Чтобы Трамп вышел после инаугурации и сказал, у меня есть такой план и в нем должно быть 80% того, что мы из-за людей Трампа или прямо ему подтолкнули и объяснили, что эти вещи представляют интерес для США. Таким образом, американский план станет украинским планом.

– The New York Times опубликовало достаточно такую показательную статью о том, что чиновники из США и ЕС якобы призвали вернуть Украине ядерное оружие, хотя такой шаг чревато "серьезными последствиями". Это об определенном сигнале Кремля – нам есть куда идти по поднятию ставок, если игра действительно зайдет далеко?

– Я не являюсь специалистом в сфере ядерных технологий, хотя как дипломат, занимался проблематикой МАГАТЭ, а потом уже на разных должностях имел причастность к специалистам, которые занимаются этими вопросами. И у меня есть такое ощущение, что действительно технологически восстановить статус ядерного государства Украина может. Вопрос в том, делать ли это сейчас, сколько это будет стоить и так далее. Но эта публикация, мне кажется, является интересным сигналом для Путина. Потому что ему из-за такого ливня дают понять – если ты будешь делать глупые вещи, то и такой вариант не исключается. И в конечном счете тут же речь не идет о том, что Украина должна самостоятельно создать ядерную бомбу.

Речь может идти совсем и о другом, например, что американцы приедут и поставят здесь свои ядерные ракеты. В конечном счете смотрите, Беларусь так же лишилась статуса ядерного государства, да, но Путин разместил на его территории ядерное вооружение. Вот вам ответный шаг. И здесь вопрос не в том, кто будет нажимать кнопку, а вопрос в том, что ядерное вооружение будет элементом сдерживания с территории Украины.

Вот тогда интересно, сколько минут подлета в Москву будет на самом деле. И вот тогда, я думаю, что ситуация очень быстро уравновешивается. Поэтому, я думаю, что здесь все-таки больше политических, так сказать, сигналов Кремлю, чем практической истории.

Если уж говорить о безопасности, то нам нужно от американцев не столько даже ядерные ракеты, сколько их гарантия, притом реальная, например, договор, о том, что они берут нас под свою защиту, под свой ядерный зонтик. О том, что в случае атаки России на Украину США вступают в войну с РФ. И поверьте, в тот же день ситуация с российской агрессивностью пойдет на ноль.

Для этого нужно иметь в Америке именно ту группу политических деятелей, которые не боятся, а реалисты и понимают то, что обуздания российского агрессора – их национальный интерес.