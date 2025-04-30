'Запад должен прекратить вооружать Украину': Небензя сделал циничное заявление в ООН

Россия продолжает отказываться от предложенного США полного прекращения огня на 30 дней без предварительных условий, выдвигая взамен идею российского диктатора о "трехдневном перемирии" к 9 мая. Оно, по версии Москвы, "может стать прелюдией к прямым переговорам".

Видео дня

Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН 29 апреля заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя. Он также потребовал, чтобы Запад "прекратил вооружать Киев", поскольку именно помощь союзников, а не постоянные атаки РФ на фронте и удары по мирным городам в тылу, в представлении Небензи, мешают началу "конструктивного диалога".

Так, по словам так называемого российского дипломата, если Украина согласится на предложенное Путиным трёхдневное перемирие, это может стать "прелюдией" к прямым переговорам.

Дополнительным "стимулом" для начала таких переговоров, по версии Москвы, должно стать снижение способности Украины защищаться от российской агрессии.

"Москва рассчитывает, что Запад прекратит вооружать Киев и убедит Зеленского в необходимости вступить в конструктивный диалог", – цитируют заявление постпреда России в ООН российские пропагандисты.

Сама же Россия, судя по словам представителя РФ, не намерена отказываться от помощи своих "союзников" – ни в поставках вооружений, ни в пополнении живой силой. Небензя прямо в зале заседаний СБ ООН признал участие КНДР в войне против Украины, заявив, что "Россия крайне признательна корейским братьям за помощь в освобождении Курской области от ВСУ". По мнению постоянного представителя России, участие войск КНДР в боях в Курской области якобы "соответствовало международному праву".

Также Небензя, наравне с мнимыми "проблемами с легитимностью Зеленского" вдруг озаботился тем, как украинский президент выполняет свои предвыборные обещания – правда, в московском "прочтении" этих самых обещаний.

"Зеленский должен реализовать данные избирателям обещания — вести дело к миру с РФ и соблюдать права русскоязычного населения Украины", – цитируют Небензю росСМИ.

Не преминул "дипломат" на инициированном Францией заседании Совбеза ООН, созванном для обсуждения "российской агрессии против Украины и ее продолжающегося террора против гражданских людей", пожаловаться на саму Украину.

Причиной для жалоб стала недавняя ликвидация в Подмосковье высокопоставленного российского генерала Ярослава Москалика. Устранение представителя командования вражеской армии в разгар полномасштабной войны, являющегося легитимной целью, по версии Москвы, является "терроризмом".

"Киев, осознавая свое неминуемое поражение, все больше скатывается к "террористическим методам", – на голубом глазу выдал Небензя.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что на заседании СБ ООН отметили усиление российских обстрелов Украины на фоне переговоров о мире. Заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что только в апреле погибло по меньшей мере 151 гражданское лицо, еще 697 получили ранения — эти цифры превысили показатели марта. С начала полномасштабной агрессии погибли не менее 13 015 мирных жителей, из них 699 — дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!