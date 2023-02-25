Запад активизировал шаги по сближению Украины с НАТО, чтобы принудить Россию к переговорам – The Wall Street Journal

Три страны-члена НАТО – Франция, Великобритания и Германия предложили Украине заключить договор для сближения с Альянсом. Запад пошел на этот шаг, чтобы принудить государство-террориста Россию к переговорам по окончанию войны.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что Запад хочет побудить Киев начать мирные переговоры с РФ в конце этого года. Данное решение также принято из-за того, что некоторые из западных партнеров Киева все больше сомневаются в его способности отвоевать всю свою территорию.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе изложил план соглашения, которое предоставит Украине гораздо более широкий доступ к передовой военной технике, оружию и боеприпасам для самообороны после окончания войны. Он сказал, что этот план должен быть включен в повестку дня ежегодного собрания Организации Североатлантического договора в июле.

Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, и все три правительства видят в ней способ укрепить доверие к Украине и дать стимул начать переговоры с Россией. При этом, о том, когда и при каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины.

В то же время, о перспективе начала переговоров Киева с Москвой в ближайшее время не говорится.

"Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война с такой интенсивностью будет продолжаться достаточно долго, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что они смогут вернуть Крым", – заявил французский чиновник.

Британский чиновник заявил, что еще одной целью соглашения с НАТО также является изменение расчетов Кремля. Если Москва увидит, что Запад готов со временем расширить свою военную помощь и обязательства перед Украиной, это поможет убедить Москву в том, что она не может достичь своих военных целей.

"Данное предложение не соответствует полному членству в НАТО, на которое претендовала Украина. Тем не менее, более оно может быть шагом в правильном направлении, если оно является частью процесса, который в какой-то момент в будущем должен завершиться членством", – сказал заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

По словам официальных лиц трех стран, предлагаемый пакт не будет включать каких-либо обязательств по размещению сил НАТО в Украине. Он также не будет предлагать Киеву так называемую защиту по Статье 5, которая требует, чтобы все участники приходили на помощь другому, если он подвергается нападению и просит о помощи. Но они заявили, что это предоставит Украине военные средства для сдерживания любого будущего нападения России.

Хотя точные условия не определены, некоторые из этих официальных лиц заявили, что Украина может получить доступ к широкому спектру стандартных систем вооружений НАТО и более тесно интегрировать свои вооруженные силы в западную цепочку поставок оборонной промышленности.

Предложение Лондон-Париж-Берлин представляет собой один из возможных наборов гарантий безопасности, которые могут дать Украине уверенность в том, что Россия не воспользуется прекращением огня в качестве паузы перед возобновлением вторжения.

Теоретически любой член НАТО может наложить вето на предложение Великобритании, Франции и Германии, но организация действует на основе консенсуса, и такая инициатива не стала бы обсуждаться на саммите, не получив широкой поддержки в Альянсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сунак предположил, что союзники из НАТО смогут завершить разработку проекта гарантий безопасности для Украины. Он ожидает, что это произойдет до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе летом 2023 года.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также заявил, что союзники поддерживают будущее членство Украины в НАТО. Однако, добавил он, ныне главные усилия блока сосредоточены на поддержке украинского государства в борьбе с агрессией России.

Ранее же генсек Альянса выражал надежду, что Украина сможет стать членом НАТО после того, как выиграет войну с РФ.

Со своей стороны министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина де-факто уже вступила в НАТО. Глава Минобороны пообещал сделать все, чтобы это вступление состоялось де-юре.

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