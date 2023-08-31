Замминистра Высоцкому, подозреваемому в растрате 62 млн грн, назначили 805 тыс. грн залога

Фигуранту коррупционного скандала Тарасу Высоцкому, первому заместителю министра аграрной политики, избрали меру пресечения в виде залога в размере 805 тысяч гривен. Напомним, что он является одним из подозреваемых в растрате более 62 миллионов гривен во время закупок продуктов в качестве гуманитарной помощи.

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В случае внесения залога должностное лицо должно прибывать по вызову в суд и сообщать об изменении места жительства. Об этом стало известно 31 августа из трансляции заседания Высшего антикоррупционного суда Украины по делу № 991/7487/23.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что "после ознакомления с полным текстом решения суда будет решен вопрос об обжаловании указанной меры пресечения".

Какие процессуальные обязанности (срок действия – до 24.10.2023) ВАКС возложил на подозреваемого:

– прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

– не выезжать из г. Киева без разрешения детектива, прокурора, суда;

– сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

– воздерживаться от общения с другим подозреваемым (бывшим заместителем министра экономики) и свидетелями;

– сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Отметим, что представители прокуратуры просили избрать Высоцкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4,9 миллиона гривен, но суд вынес более мягкое решение.

Напомним: подозрения от САП и НАБУ первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия и экс-замминистра экономики получили 24 августа 2023 года.

Речь идет о деле касательно злоупотребления при закупке продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения, нанесшего ущерб на сумму 62,5 миллиона гривен. Указанные продукты предназначались как гуманитарная помощь населению Донецкой, Херсонской, Сумской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской и Полтавской областей и города Киева.

Как писал OBOZREVATEL, в Минагропроде назвали обвинения о растрате 62,5 миллиона гривен на продуктах необоснованными. Реакцию ведомства и детали расследования от НАБУ можно найти по ссылке.

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