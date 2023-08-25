Арифметическая ошибка на 62,5 млн грн? НАБУ обвинило Высоцкого в коррупции, Минагропрод указал на просчеты

Антикоррупционные органы в Украине (НАБУ и САП) заявили о разоблачении схем на 62,5 млн грн при закупке "Укрзалізницей" (УЗ) макаронных изделий в начале полномасштабного вторжения РФ. О подозрении объявили экс-замминистру экономики и первому замминистру агрополитики Тарасу Высоцкому. В Минагропроде назвали обвинения необоснованными и указали на серьезные ошибки в подсчетах НАБУ.

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Так, в НАБУ сообщают, что раскрыли несколько эпизодов. В частности:

закупка в марте-2022 продукции для нужд ОВА за счет УЗ "по значительно завышенным ценам в избранной компании", по 75 грн/кг , что могло нанести убытки на 28,8 млн грн;

, что могло нанести убытки на 28,8 млн грн; закупка в тот же период у другой "подконтрольной компании", которая через свою фирму-посредницу якобы покупала продукцию у турецкого производителя по рыночным ценам, а завышение цены (до 55 грн/кг) происходило на этапе продажи макарон одной подконтрольной компанией другой, убытки оценили в 33,7 млн грн.

В НАБУ посчитали, что Высоцкий "злоупотребляя властью и служебным положением, обеспечил согласование счетов на оплату и актов выполненных работ, а также перевод средств на счета компаний". Однако, обосновывая подозрение, следствие указывает, что стоимость макаронных изделий по состоянию на март-май 2022 года варьировалась от 33,65 до 36,89 грн за килгограмм.

Как заявляют в Минагропроде, это очень серьезный просчет. Дело в том, что Госстат предоставляет цены по макаронам из твердых сортов пшеницы за указанный период за 500 г, а осуществлялась закупка за 1 кг.

То есть на самом деле килограмм макарон весной-2022 стоил не 34-37 грн, а более 72 грн за кг, что исключает убытки. Получается, что первом эпизоде закупка была произведена по рыночной цене, а втором – даже дешевле. "Очевидно, что указанная важная арифметическая ошибка должна быть следствием учтена и исправлена", – отмечают в Минагрополитики.

Кроме того, вопросы у Минагрополитики вызвали и обвинения в злоупотреблении властью и служебным положением со стороны Высоцкого. Там указывают, что нормативные акты и другие документы, согласно которым действовали в министерстве, не разрабатывались лично Высоцким и вообще в Минагрополитики. Все предприятия подавались на рассмотрение ОВА, которые и получили продукты.

Минагропод вообще не является стороной договора на закупку макарон, а соответственно не является и распорядителем средств на закупку товаров. "Следовательно, согласование счетов на оплату, которое инкриминируется, фактически было технической процедурой. При этом выяснялись реальные цены у крупных производителей, реальные сроки относительно товаров относительно которых подавались счета, наличие и возможность транспортировки", – объяснили в министерстве.

Ведомство также просит следствие учесть условия работы в начале войны, в частности, эвакуацию, нарушение цепочек поставок, сверхурочное количество срочных задач. "Следствием не учитывается – неготовность отдельных продавцов, которые якобы готовы были продавать по более низким ценам, осуществить доставку товаров в установленные 2 дни", – отмечают в министерстве.

Минагрополитики также заявило, что готово участвовать в антикоррупционном расследовании и способствовать ему. Но при этом важно исключить арифметические и технические ошибки из данных следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОТГСУ) объявил тендер на закупку 8 офисных кресел за 1,02 млн грн, т.е. по 128 тыс. грн за каждое кресло. В ОГТСУ при этом заверили: тендер вовремя отменили, т.к. увидели в нем нарушения. Поэтому миллион гривен остался в бюджете компании.

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