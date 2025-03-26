Залужный рассказал, как ему звонили из Румынии и просили не говорить, что у них упали 'Шахеды'. Видео

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился историей о том, как Румыния реагировала на российские атаки дронами-камикадзе "Шахед". По его словам, румынская сторона неоднократно просила не разглашать информацию о падении беспилотников на их территории.

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Об этом Залужный рассказал во время общения с сообществом Украинского католического университета. Это демонстрирует, как страны-соседи Украины, даже осознавая угрозу, пытаются избегать острых заявлений, чтобы не обострять отношения с Россией.

"Румыния вообще все понимает, только молчит. И иногда звонят мне, говорят "Молчи". Ну, упали два "Шахеда" в порт к вам, чего вы молчите, а они: "Молчи, я тебя прошу". Понимаете?" – сказал посол.

По его словам, ситуация доходила до абсурда – Румыния даже жаловалась, что украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) меняли траекторию дронов и те попадали на их территорию.

"А потом звонят по телефону и говорят: "Ты зачем включил те ваши РЭБы? Они ("Шахеды" – ред.) полетели к нам". "Так сбивайте, – говорю. – У вас 40 F-16 стоит", – рассказал Залужный.

В канун Нового года, 25 декабря, российская крылатая ракета Х-101 залетела на территорию Румынии и Молдовы, после чего упала в поле.

Недавно, 13 февраля, в Румынии обнаружили обломки двух дронов-камикадзе "Шахед" (русский вариант названия этого БПЛА "Герань"), которые сдетонировали при ударе о землю. В министерстве национальной обороны страны заявили, что эти БПЛА войска РФ использовали для атак на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

В ночь на 17 января во время российской атаки на Украину в Румынии объявляли воздушную тревогу на севере уезда Тульча, граничащего с Одесщиной. Румынская армия поднимала в воздух истребители для "мониторинга ситуации".

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