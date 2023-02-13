Залужный накануне 'Рамштайн-9' обсудил с генералом Каволи военную помощь Украине и ситуацию на фронте

В преддверии саммита в формате "Рамштайн-9", который анонсирован в этом месяце, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонные переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи. Генералы обсудили ситуацию на фронте и оружие, необходимое для достижения победы.

Видео дня

Об этом сам Залужный написал у себя на Telegram-канале. Он поделился оценками оперативной обстановки российско-украинской войны и планами по дальнейшим действиям.

"Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на наше государство", – указал Залужный.

Украинский главнокомандующий подчеркнул, что благодарен коллеге за понимание и поддержку, а также солидарность в видении перспектив боя. Это повышает вероятность, что ВСУ получат именно ту военную технику, которая им требуется для эффективной обороны и контрнаступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе Залужный созвонился со своим американским коллегой Марком Милли, чтобы проинформировать о ситуации на фронте и рассказать о вооружении, которое необходимо нашим защитникам. Он заметил, что российский флот использует морские надводные дроны, создавая критическую опасность для гражданского судоходства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!