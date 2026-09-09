"Законная контрмера в соответствии с международным правом": в ПАСЕ призвали передать Украине замороженные активы РФ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека предложил Совету Европы создать механизм передачи замороженных российских активов Украине. Российские активы "необходимо перепрофилировать для выплаты Украине", заявил комитет ПАСЕ и пояснил: это "правомерная контрмера в соответствии с международным правом", поскольку уже существуют соответствующие решения Европейского суда по правам человека.

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Речь идет о "компенсациях в размере миллиардов евро". Соответствующие проекты резолюции и рекомендации были одобрены комитетом на основе доклада британского парламентария Тони Вона.

Сотни миллиардов евро

В обоих делах, инициированных Украиной в связи с российской агрессией, ЕСПЧ уже признал Россию ответственной за нарушения прав человека, вызванные ее войной. В то же время размер "потенциальной компенсации", которую РФ должна выплатить Украине, пока не определен.

"Учитывая масштаб ущерба, нанесенного Украине, который является беспрецедентным в истории Совета Европы, присужденные суммы могут составить миллиарды, десятки или сотни миллиардов евро", – отметили в комитете ПАСЕ.

Так или иначе, в ПАСЕ пришли к выводу, что направление замороженных российских активов на выплату компенсации Украине по указанным делам ЕСПЧ "соответствует международному праву".

"Использование российских государственных активов для выплаты компенсаций Украине представляло бы собой правомерную контрмеру в соответствии с международным правом", – подчеркнули в комитете ПАСЕ.

РФ обязана выполнять решения ЕСПЧ

Всего в мире из-за российской агрессии было заморожено 260 млрд евро активов Центрального банка РФ. Подавляющее большинство – 210 млрд евро из них – находится именно в Евросоюзе.

В ПАСЕ напомнили, что Россию исключили из Совета Европы еще в марте 2022 года, после чего через шесть месяцев она перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека. Однако РФ по-прежнему обязана выполнять решения ЕСПЧ в отношении нарушений, совершенных до прекращения действия Конвенции в отношении нее.

"Это обязательство по международному праву не ослабевает со временем и не может быть отменено внутренним законодательством России", – подчеркнули в ПАСЕ.

Отдельно ассамблея предлагает создать открытый перечень лиц, причастных к масштабным нарушениям прав человека, установленным решениями ЕСПЧ, но до сих пор не привлеченных к ответственности. Этот список должен регулярно обновляться и передаваться государствам ЕС и Международному уголовному суду для введения адресных санкций или уголовного преследования.

Что предшествовало

Ранее Украина уже призывала европейских партнеров вновь вернуться к дискуссии об использовании замороженных российских государственных активов. Киев считает, что частичная выплата и более широкие гарантии могут помочь выйти из тупика с Бельгией, которая наложила вето на этот план в декабре 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне опасений относительно нового бюджетного и финансового кризиса в Украине в ЕС вновь подняли вопрос об использовании замороженных активов РФ для финансирования Украины. В частности, свои усилия на этом фронте объединили Швеция, Нидерланды, Испания и Польша.

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