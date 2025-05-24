'Задача - освободить абсолютно всех': Зеленский рассказал, кого освободили из плена во время второго дня крупнейшего обмена. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил o возвращение еще 307 украинских военных в рамках второго этапа масштабного обмена пленными. За два дня домой уже вернулись 697 наших защитников.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем традиционном обращении. По словам главы государства, среди освобожденных — рядовые и сержанты Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Большинство из освобожденных находились в плену в Донецкой области – 273 человека, часть из них была захвачена еще в 2022 году. Также освобождены военные, которых удерживали на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и Луганщины.

"Задача – освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России, и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства. Понятно, что это задача непростая, но надо реализовать. Благодарен всем в мире, кто нам помогает. И это для нас действительно очень важно – чтобы наши партнеры – каждый лидер, каждое государство - поддерживали нас в этой сложной работе", – отметил лидер государства.

Зеленский также выразил благодарность международным партнерам за поддержку Украины в сложном, но крайне важном деле освобождения пленных.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы каждый лидер и каждое государство помогали в этой сложной работе. Ни дня не останавливаемся", – сказал президент.

Отдельно глава государства поблагодарил подразделения на передовой и украинских правоохранителей, которые "пополняют обменный фонд" и своей работой создают условия для новых освобождений.

В своем обращении президент также прокомментировал текущую ситуацию с безопасностью. Он сообщил о массированном ракетно-дроновом ударе со стороны России, в результате которого пострадали мирные люди, разрушены жилые дома и торговый центр в Киеве. Всего, по словам президента, Россия выпустила баллистические ракеты и запустила 250 дронов – камикадзе типа "Шахед", большинство из которых удалось сбить благодаря работе украинской противовоздушной обороны.

Президент поблагодарил всех, кто помогает Украине с ПВО, подчеркнув, что поставки новых систем – это не просто помощь, а реальная защита жизни украинцев "здесь и сейчас".

Также Зеленский напомнил об ударах по Одесской, Сумской, Харьковской и другим регионам Украины, подчеркнув необходимость жесткой реакции международного сообщества. Он в очередной раз напомнил, что Путин неоднократно отказывался от предложений о прекращении огня, и ежедневно продолжает войну, которая уносит жизни и требует новых санкций против России.

"Украина готова к любой форме дипломатии, которая даст результат. Мы готовы ко всем шагам, которые могут гарантировать реальную безопасность. Именно Россия ни к чему не готова", – подытожил Зеленский.

Он призвал международное сообщество к активности на следующей неделе, подчеркнув, что каждый день давления на Россию — это шаг к миру.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров за поддержку, подчеркнув, что помощь каждого лидера и каждой страны чрезвычайно важна для достижения этой цели.

В субботу, 24 мая, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Второй день подряд стороны проводят обмен в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Напомним, специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал обмен пленными в формате "1000 на 1000" самым положительным результатом украинско-российских переговоров в Стамбуле 16 мая. Он также призвал к прекращению огня и убийств.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая Украина и Россия провели крупнейший с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. Домой из неволи вернулись 390 украинцев - 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских лиц. России было соответственно передано 270 российских военных и 120 гражданских, среди которых 70 человек, осужденных в Украине за коллаборационизм, государственную измену, терроризм.

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