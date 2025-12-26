В Израиле Министерство иностранных дел устроило панихиду у Стены Плача. Однако посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, который был приглашен на мероприятие, демонстративно ушел с него и не принимал участия в панихиде, ибо там оказался и представитель страны-агрессора России.

Видео дня

Панихиду инициировал глава МИД Израиля Гидеон Саар в связи с резней в еврейской общине в Сиднее, в результате которой погибли 15 человек.

При этом приглашение к послам всех стран мира носило, как всегда в таких случаях, общий характер, то есть просто без исключений – кто приедет.

[Между прочим, не так давно имела Россия своего посла и в Украине (а, например, в Харькове – также консула), в том числе даже в 2014-2022 годах.]

Так вот, Евгений Корнийчук не был заранее проинформирован о присутствии российского посла. Он "в гневе покинул мероприятие", даже не дождавшись совместного фотографирования с Гидеоном Сааром.

("Они должны были бы заранее сообщить о присутствии российского посла. Мы бы не пригласили представителя Израиля на мероприятие с иранцами в Киев", – прокомментировал Евгений Корнийчук инцидент.)

Считаю, что это был поступок несколько недопустимый по-человечески и недальновидный политически.

Скорбь не должна быть разменной монетой при любых обстоятельствах, не говоря уже о том, что это было нанесением невероятно чувствительной обиды дружеской стране, помогающей нам вопреки всему, даже иногда этого не афишируя, помощь которой нам весьма необходима.

Кстати, Корнийчук такое непонятное вытворяет уже не впервые и, по моему мнению, должен быть наконец уволен.

(Ведь иначе получается так, что Иран нам уже политически ближе Израиля.)

Или, может, нам заодно уж и ООН покинуть – в знак протеста против присутствия там России?