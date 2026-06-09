'Зачем России нападать на НАТО, если она не смогла завоевать Украину?' Стубб провел параллели со Второй мировой

Украина на сегодня демонстрирует имеет преимущество на поле боя над войсками российских захватчиков. Оккупанты не только не в состоянии не только продвигаться вперед в Украине, но и откатываются назад, теряют захваченные территории. Поэтому у Кремля нет смысла вступать в прямой военный конфликт с Альянсом.

Видео дня

Так считает президент Финляндии Александр Стубб. В интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung он привел пример Второй мировой войны.

Людям надо успокоиться

"Во время Второй мировой войны России понадобилось четыре года, чтобы добраться до Берлина, а это было расстояние в 1600 километров. А сейчас, в разгар войны, россияне продвинулись вглубь Украины лишь примерно на 60 километров. На поле боя Украина находится в лучшем положении, чем когда-либо с начала войны", – отметил Александр Стубб.

Зачем России сейчас проверять действие пятой статьи НАТО, "если ей за 4 года не удалось завоевать Украину?" – спросил президент Финляндии.

Он считает, что "гибридные действия, кибератаки и диверсии со стороны России" в отношении стран НАТО"будут всегда", но на "реальные военные действия", по крайней мере против Финляндии, Кремль не решится. Александр Стубб ссылается на разведданные.

"Людям надо успокоиться. Я понимаю общественную дискуссию, но я вижу все разведывательные отчеты, очень внимательно их изучаю. У меня есть всесторонняя оценка оборонных возможностей такой страны, как Финляндия", – объяснил президент Финляндии.

Вопрос математики

По словам Стубба, первый год полномасштабного вторжения россиян для Украины был вопросом выживания, следующие три года – выносливости, но теперь это "вопрос математики на поле боя". А математика проста – у захватчиков уже не хватает ресурсов.

Так, соотношение потерь, которое составляло 1:3 в декабре, сейчас уже 1:8. На одного потерянного украинца приходится восемь россиян.

В течение последних шести месяцев украинские силы ежемесячно ликвидировали или ранили около 35 тысяч российских оккупантов. Однако агрессоры в состоянии мобилизовать только 27 тысяч человек ежемесячно, что создает дефицит кадров.

Кроме этого, Украина уже выпускает по России больше ракет и дронов, чем россияне в состоянии отбить (об этом наглядно свидетельствуют ежедневные пожары на российских НПЗ и других военных целях), отметил президент Финляндии.

Переговоры с агрессором

"С россиянами можно вести переговоры только тогда, когда они не находятся в позиции силы. Мы должны делать это совместно с американцами, но одновременно мы должны задавать вопрос, соответствует ли нынешняя внешняя политика США в отношении России и Украины интересам Европы. Если нет (а в некоторых аспектах это порой так и есть), – тогда мы должны сами проявлять инициативу", – считает Стубб.

Он предлагает делать первый шаг к переговорам должностным лицам ЕС, "если это не сработает", этот шаг должна сделать "евротройка", то есть Франция, Германия и Великобритания. А "если и это не даст результата, тогда придется найти другой формат", говорит президент Финляндии.

Как сообщал OBOZ.UA, также Стубб предложил Евросоюзу расшириться – с 27 стран до 40, обязательно вместе с Украиной. По словам финского лидера, ЕС должен "мыслить масштабно" и воспользоваться моментом, чтобы продемонстрировать свой "силовой авторитет" на мировой арене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!