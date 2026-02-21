'За всестороннюю поддержку украинцев': Зеленский наградил мэра Парижа орденом княгини Ольги. Видео

В субботу, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с мэром Парижа Анн Идальго. Глава государства наградил чиновницу орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В разговоре с ней глава государства обсудил дипломатию для достижения мира, энергетическую поддержкуи важность восстановления Украины.

"Отметил Анн Идальго орденом княгини Ольги III степени и благодарен госпоже мэру за всестороннюю поддержку украинцев, в частности наших атлетов во время Олимпийских игр 2024 года, и продвижение проектов по восстановлению Украины на глобальном уровне", – рассказал глава государства.

Визит Анн Идальго в Киев

Городской голова столицы Франции прибыла с официальным визитом в Киев в субботу, 21 февраля. Идальго передала Киеву четыре крупногабаритных генератора. Чиновницу принял мэр столицы Виталий Кличко.

"Анн Идальго приехала не с пустыми руками. Французские друзья привезли генераторы, которые в условиях энергетического кризиса так нужны Киеву. Сегодня прибыли 4 генератора. В ближайшие дни ожидаем еще 4. В общем их будет 8. Мощностью по 112 кВт", — рассказал столичный городской голова, добавив, что наградил своего коллегу высшей наградой столицы, "Знак Почета".

Заметим, что за время полномасштабной войны городской голова Парижа в шестой раз посещает Киев. Во время первого визита в апреле 2022 года Киев и Париж подписали Соглашение о дружбе и сотрудничестве, в том же году мэрия Парижа единогласно проголосовала за предоставление Киеву статуса почетного гражданства.

Этим знаком отличия Париж подтвердил настоящую дружбу со столицей украинского государства, которое борется за свою свободу.

"В 2023-м – в День независимости Украины – в центре Парижа мы с госпожой Идальго открыли Киевский сквер, который символизирует поддержку французским народом борьбы украинцев за свободу и европейские ценности". — дополнительно резюмировал Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко подтвердил поступление гуманитарной помощи Киеву от Словакии. Братислава передала украинской столице генераторы различной мощности и зарядные станции.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев в среду, 11 февраля, получил очередную партию гуманитарной помощи от Дании. Копенгаген передал три генератора и мобильную котельную.

