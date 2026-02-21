Мэр Парижа Анн Идальго в шестой раз посетила Киев за время полномасштабной войны, – Виталий Кличко рассказал, какую помощь получила столица

Мэр Парижа Анн Идальго прибыла в Киев с членами делегации французской столицы. За время полномасштабной войны Анн Идальго в шестой раз посещаете наш город.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Кличко рассказал, что во время первого визита в апреле 2022 года Киев и Париж подписали Соглашение о дружбе и сотрудничестве.

Важным свидетельством партнерства со стороны Парижа стало и событие 2022 года. Когда городской совет французской столицы единогласно проголосовал за предоставление Киеву статуса почетного гражданства. Этим знаком отличия Париж подтвердил настоящую дружбу со столицей украинского государства, которое борется за свою свободу.

В 2023-м — в День независимости Украины — в центре Парижа мы с госпожой Идальго открыли Киевский сквер, который символизирует поддержку французским народом борьбы украинцев за свободу и европейские ценности.

С начала полномасштабной войны мэрия Парижа присылала Киеву всевозможную гуманитарную помощь. В частности, генераторы и другое крайне необходимое оборудование.

"Сегодня Анн Идальго приехала не с пустыми руками. Французские друзья привезли генераторы, которые в условиях энергетического кризиса так нужны Киеву.

Сегодня прибыли 4 генератора. В ближайшие дни ожидаем еще 4. В общем их будет 8. Мощностью по 112 кВт", – написал Виталий Кличко.

Глава украинской столицы от общины Киева поблагодарил партнеров за всю оказанную помощь и поддержку. И вручил мэру Парижа высшую награду от Киева — "Знак Почета".

"Уверен, что наши города и в дальнейшем продолжат эффективное сотрудничество!", – резюмировал Виталий Кличко.