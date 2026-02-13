Киев получил от Словакии генераторы и зарядные станции: Кличко показал оборудование. Фото

В Киев поступила первая партия гуманитарной помощи от Словакии. Столица Украины получила генераторы различной мощности и зарядные станции.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Оборудование используют для преодоления энергетического кризиса, вызванного российскими обстрелами.

Что известно

"От Словакии в Киев поступила первая партия гуманитарной помощи: 16 генераторов различной мощности и 2 комплекта зарядных станций по 8 кВт – общей стоимостью 166 000 евро. Три мощных генератора (225 кВт, 100 кВт и 63 кВт) передаем школам в разных районах столицы", – сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, во второй половине января по инициативе Посольства Украины в Словацкой Республике в сотрудничестве с крупнейшей словацкой фандрейзинговой платформой Donio и 10-ю ведущими общественными организациями Словакии запустили масштабную кампанию по сбору средств "Тепло для Украины".

Сейчас уже собрано почти 1 100 000 евро от более 19 500 доноров – это средства на помощь украинским общинам. В частности, словацкие партнеры закупают и привозят генераторы и зарядные станции.

"Кампания "Тепло для Украины" стала возможной благодаря солидарности граждан Словацкой Республики и совместной работе партнерских организаций: Donio, Človek v ohrození, Mier Ukrajine, Nadácia Integra, PostBellum SK, Nadácia Pontis, Ambrela, All4Ukraine, Nadácia otvorenej spoločnosti, Srdcom s Ukrajinouи ADRA. Спасибо словакам за эту крайне необходимую помощь!", - добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев в среду, 11 февраля, получил очередную партию гуманитарной помощи от европейских партнеров. От столицы Дании Копенгагена поступили три генератора и мобильная котельная.

