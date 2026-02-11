Киев получил очередную партию гуманитарной помощи от европейских партнеров: Кличко рассказал подробности. Фото

Киев в среду, 11 февраля, получил очередную партию гуманитарной помощи от европейских партнеров. От столицы Дании Копенгагена поступили три генератора и мобильная котельная.

Видео дня

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Оборудование используют для преодоления энергетического кризиса, вызванного российскими обстрелами.

Что известно

"Очередная партия гуманитарной помощи от наших европейских партнеров. В Киев от столицы Дании Копенгагена поступили три генератора мощностью 88, 110 и 128 кВт и мобильная котельная мощностью 1455 кВт", – рассказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что в условиях энергетического кризиса эти источники питания помогут столице Украины усилить уровень устойчивости критических объектов, учреждений социальной сферы и жилых домов.

Городской голова поблагодарил за эту крайне необходимую помощь и за поддержку город-побратим Киева Копенгаген, весь датский народ, а также благотворительный фонд Bevar Ukraine.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев получил от Польши 130 генераторов различной мощности. Они позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов и учреждений социальной сферы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!