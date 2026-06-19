"За столом переговоров чувствуется единство": еврочиновник отметил высокие шансы Украины на открытие всех переговорных кластеров
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Чиновники Европейского Союза уже спешат открыть для Украины все без исключения кластеры для вступления нашей страны в ЕС. Такие настроения у представителей Европы возникли на фоне положительной оценки Еврокомиссии и собственных заслуг Украины.
Об этом украинскому изданию сообщил чиновник ЕС на условиях анонимности после завершения дебатов на заседании Евросовета по вопросам Украины. Он также добавил, что в ходе мероприятия обсуждались и дипломатические усилия по поддержке нашей страны.
Ощущение единства
"За столом переговоров в ЕС по вопросам Украины возникло новое чувство единства, и это демонстрируется принятием выводов Европейского совета на уровне 27 стран", – в частности, заявил чиновник.
По его словам, в ходе дебатов лидеры также обсудили дипломатические усилия в поддержку Украины.
"Все усилия ЕС направлены в одном направлении – укрепить Украину и оказать давление на Россию с учетом предстоящих мирных переговоров", – отметил чиновник ЕС.
Что предшествовало
Европейский Союз призвал Украину продолжить реформы в сфере свободы слова и двигаться к более разнообразному медиапространству. Одним из ключевых требований ЕС является постепенное сворачивание общенационального телемарафона "Единые новости".
Именно это отмечено в первом кластере в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС. В целом среди приоритетов указаны деолигархизация медиарынка, обеспечение независимости регулятора и общественного вещателя, а также усиление защиты журналистов от давления. Однако в Брюсселе подчеркнули, что показателем развития плюралистической среды должно стать именно постепенное сворачивание единого телемарафона.
Открытие кластера
15 июня все 27 государств-членов ЕС официально поддержали открытие первого переговорного кластера "Основы" о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. В Еврокомиссии назвали это "решающим днем" для Европы.
Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов считает, что указанное решение об открытии первого переговорного кластера по присоединению Киева и Кишинева к Европейскому Союзу – является признанием нашей стойкости и необратимости европейского выбора. А еще это вопрос безопасности и создания европейского пространства безопасности, отметил он.
Поэтому впереди нас ждут непростые переговоры.
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