ЕС призвал Украину укрепить медиаплюрализм и постепенно свернуть телемарафон

Европейский Союз призывает Украину продолжить реформы в сфере свободы слова и двигаться к более разнообразному медиапространству. Одним из ключевых требований ЕС является постепенное сворачивание общенационального телемарафона " Единые новости".

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Такие требования содержатся в документе "Совместная позиция Европейского Союза, Кластер 1 "Основы" в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС. В документе отмечается, что эти реформы являются ключевыми для интеграции Украины в европейское пространство.

Среди приоритетов: деолигархизация медиарынка, обеспечение независимости регулятора и общественного вещателя, а также усиление защиты журналистов от давления. В то же время в Брюсселе подчеркнули, что показателем развития плюралистической среды должно стать именно постепенное сворачивание единого телемарафона.

Согласно оценке ЕС, действующее медийное законодательство Украины на данный момент лишь частично согласовано с европейскими стандартами. Для полного соответствия Киев должен внедрить ряд изменений, направленных на недопущение влияния олигархических групп на информационное пространство.

Отдельно ЕС определил перечень требований в медийной сфере, в частности выполнение норм Европейского акта о свободе СМИ (EMFA), Закона о цифровых услугах (DSA) и анти-SLAPP-директивы. Также речь идет о гарантировании независимости Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, стабильном финансировании общественного вещателя и прозрачных правилах распределения рекламных бюджетов.

Кроме того, в Брюсселе подчеркивают, что необходимо обеспечить доступ журналистов к публичной информации даже в условиях военного положения. ЕС также поддерживает развитие местных общественных СМИ и подготовку "дорожной карты" перехода к полноценному медиаплюрализму после завершения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что решение об открытии первого кластера переговоров о присоединении Киева и Кишинева к Европейскому Союзу это признание нашей стойкости и необратимости европейского выбора. Это, в частности, вопрос безопасности и создания европейского пространства безопасности, отметил он. В дальнейшем нас ждут непростые переговоры.

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