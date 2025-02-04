Опасность новой "Ялты" и раздела мира существует, особенно после последних заявлений Трампа. Интервью с экс-послом в США Шамшуром

За последнее время президент США Дональд Трамп обрушил на Россию и российского диктатора Владимира Путина целый град заявлений, призывающих "заключить соглашение" для окончания войны и угрожающих разными наказаниями за отказ сделать это – от "высоких налогов, пошлин и санкций" до обвала цен на нефть. Новая администрация также рассмотрит использование замороженных российских активов для финансирования поставок американского оружия Украине. Ранее Кремль надеялся, что Трамп скоро приступит к отмене хотя бы некоторых санкций, чтобы продемонстрировать желание к диалогу, но президент США фактически усилил давление. Выглядит так, будто своими добрыми отношениями с Путиным он теперь не очень дорожит.

Видео дня

Такая жесткость вызвала смущение даже у главного союзника Трампа и Путина в Евросоюзе – премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который долгое время угрожал заблокировать продление санкций против России, мол, буду ждать Трампа, но неожиданно сдался и согласился продлить санкции против РФ.

Своим мнением о последних событиях вокруг начала мирного процесса и заявлениях заинтересованных сторон в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

– Чего все же стоит ожидать от Дональда Трампа в ближайшее время, учитывая его последние личные заявления и заявления представителей его администрации? С одной стороны, имеем определенную жесткую позицию, а с другой – Трамп продолжает достаточно комплиментарно отзываться по отношению к Путину и России.

– Что касается заявлений Трампа, то они сделаны для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Кстати, говоря о санкциях, тот же Трамп сказал, что все-таки он больше предпочитает тарифы и пошлины, но и использование санкций возможно, и об этом говорил также и спецпредставитель в отношении Украины Келлог, и госсекретарь США Рубио. Но если Россия согласится с требованиями, с позицией Соединенных Штатов относительно начала переговоров и будет себя нормально вести, то и эти санкции можно в перспективе ослабить. По-моему, вторая часть этой политики очень опасна.

Еще один момент – если представить, что это сработало, Россия садится за стол переговоров, безусловно, увеличение производства нефти, продажа сжиженного газа способны обрушить российские сделки, и прежде всего снизить ее способность воевать, то есть это точно рычаги влияния на Россию.

Почему Трамп так в какой-то степени агрессивно начал сразу же давить на обе стороны, потому что это соответствует его задаче – освободить руки для решения внутриполитических и внешнеполитических проблем и сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

Вместе с тем нужно на все смотреть в комплексе. Например, Россию, скажем, посадили за стол переговоров, а что нового и тем более положительного мы узнали о позиции Трампа по урегулированию войны в Украине с точки зрения содержания. То есть все, что мы знаем, добавляет, я бы сказал, пессимизма и не дает никаких оснований для оптимизма. Начиная с прекращения огня по линии разграничения, оставления контроля России за захваченными территориями и создания непонятной демилитаризованной зоны, неизвестно под чьим контролем. Плюс заявления Трампа, которые ставят крест на наших перспективах членства в НАТО. Опять же разговор о том, что нужно дать Украине какие-то гарантии, то есть они понимают важность этого вопроса, но фактически ничего не предлагается. То есть в целом, по-моему, ситуация, несмотря на эти жесткие заявления и готовность даже к принуждению России к началу переговоров, не должна закрывать и отвлекать внимание от самого возможного содержания договоренностей, как их видит Трамп, в чем сегодня и заключается основная угроза для Украины.

– То есть вы считаете, что сейчас не время садиться и начинать разговаривать?

– Это должны решить и наши руководители, и наши партнеры. Решить, на что прежде всего мы можем рассчитывать сегодня. Я уже говорил о том, что, по-моему, главным вопросом сейчас даже является не собственно начало переговоров. Главное сегодня – остановить Путина и перехватить у него стратегическую инициативу на фронте. Если этого не сделать, если мы и наши партнеры не готовы этого сделать, то переговоры пойдут под диктовку Путина с трагическими последствиями для Украины, когда Москва будет выдвигать эти пункты Путина, которые фактически и даже теоретически для нас абсолютно неприемлемы и, по-моему, план капитуляции Украины.

– Реакция Кремля на довольно резкие заявления Трампа достаточно сдержанная. Хотя заявления американского президента производят впечатление, будто бы Владимир Путин является не более чем марионеткой, которая по первому вызову должна прийти на переговоры и заключить мирное соглашение или же будет наказана. В то же время Путин будто бы не заметил ультиматум и продолжил льстить президенту США, назвав его "подлинно блестящим и талантливым человеком", согласился с ним, что если бы у Трампа "не украли победу" в 2020-м, то войны в Украине могло не быть. Что он такой большой лидер, что европейские элиты в результате "встанут у ноги" Трампа и будут "нежно помахивать хвостиком". Многие видят в этом попытку манипулировать трамповским эго.

– По-моему, здесь главный вопрос, нужны ли Путину действительно переговоры. Я считаю, что если и нужны, то только для того, чтобы перегруппировать свои вооруженные силы и вновь атаковать Украину. То есть это нужно ему только с военной точки зрения. С другой стороны, судя по всему и судя по оценкам экспертов, российская экономика наконец-то пошатнулась, и это Путин также учитывает. То есть ему нужна передышка из-за многих факторов, но только для продолжения агрессивных действий в скором будущем. Именно поэтому он, скажем так, спокойнее реагирует на жесткие высказывания Трампа.

У Трампа вроде бы это понимают. По крайней мере, о том, что нужен реальный и длительный мир, говорит Рубио. Плюс вы правильно сказали, очевидно, он рассчитывает на свое умение выстраивать отношения с Трампом и если не манипулировать, то влиять на него, ведь фактически все их встречи заканчивались в пользу Путина. Это, по-видимому, Путин также понимает.

Избрание Трампа рассматривается Путиным, его окружением как безусловный плюс. И они, я считаю, сейчас тем более рассчитывают на достижение каких-либо договоренностей, которые будут отвечать интересам России. Особенно если посмотреть на заявления Трампа по Гренландии, Панамскому каналу и Канаде. Что фактически свидетельствует, что взгляды на мировой порядок, на право великих государств проводить политику по своему усмотрению, они тождественны у Путина и Трампа.

Я не исключаю, что за занавесом этих "дымовых" заявлений, которые довольно часто противоречат друг другу, происходят контакты между РФ и США за нашей спиной. И очень важно, чтобы эти все переговоры между Трампом и Путиным, будь то встреча или телефонный разговор, не происходили за нашей спиной, чтобы этот принцип "ничего об Украине без Украины" выдерживался. Но будет ли так, сегодня мне, честно говоря, непонятно. Было бы очень хорошо и правильно, если бы встрече или контакту Трампа с Путиным предшествовал разговор с президентом Украины.

– Учитывая то, что вы сказали, насколько возможна новая "Ялта" между Трампом, Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином? Трамп уже заявил, что он и Путин во время встречи могут сделать что-нибудь "значительное".

– На Западе, учитывая последние события, эти аналогии возникают. Я бы сказал, из категории того, о чем не хочется даже думать. И тут, для того чтобы это не произошло, важно, чтобы и наша позиция была всегда четкой. Обязаны отреагировать и европейцы, которые должны уже не только говорить о "недопущении разделения Украины", но и дополнить свою риторику конкретными действиями. А опасность "Ялты" существует. Я об этом начал думать особенно после этих заявлений Трампа, вроде бы не имеющих отношение к Украине. Они, на мой взгляд, создают очень тревожную основу для переговоров и возможных контактов между Трампом и Путиным.

– Путин вновь завел песню о так называемой нелегитимности руководства Украины. Мол, Владимир Зеленский сейчас "нелегитимный лидер" и не имеет права что-либо там подписывать на вероятных переговорах. В целом все представители Кремля в последнее время акцентируют внимание на одном – на желании Путина обсуждать Украину с Трампом без участия собственно Украины. То, что Россия отказывает Украине в субъектности, не новость, но согласится ли с этим Трамп?

– Я не думаю, что он на это согласится, тем более заявить об этом публично. Для чего это делает Путин, очевидно, даже если вынести за скобки его личное отношение к президенту Украины. Как всегда, он хочет повышать ставки, дестабилизировать ситуацию для Украины. Кроме того, Путин таким образом оставляет себе лазейку и со временем может сказать: "Ну, мы это заключили с "нелегитимной" властью, поэтому я не собираюсь придерживаться никаких договоренностей".

Есть еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Очевидно, что такие заявления о так называемой нелегитимности украинской власти – это еще и сигнал своим симпатизантам в Украине, которые сейчас притихли и сидят под столом. Я думаю, что этими словами Путин дает сигнал, мол, готовьтесь вступить на политическую арену, занимать ведущие позиции в парламенте. И к этому нужно отнестись также очень серьезно.

– Что касается гарантий безопасности. Bloomberg сообщает, что у Трампа якобы готовы к тому, чтобы США предоставили определенные гарантии безопасности Украине, а в обмен на это будут ждать, что Европа возьмет на себя большую часть выполнения любого потенциального соглашения. Авторитетное американское издание Foreign Policy даже приводит два варианта, которые предложат Украине в обмен на "мирное соглашение" с РФ. Первый вариант рассматривает военную и экономическую помощь Украине. Во втором говорится о распространении на украинскую территорию статьи договора НАТО, где нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех.

– Единственная реальная гарантия – это уже признают почти все – это членство Украины в НАТО. На этом Трамп поставил крест, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Во-вторых, Рубио сегодня говорит, что да, Украине нужно предоставить гарантии, чтобы Путин не ударил снова. Все вроде правильно, но какие могут быть гарантии, если его президент говорит о том, что НАТО исключено? Какие могут быть другие гарантии? Я хотел бы, чтобы Рубио, Трамп или Келлог наконец-то хотя бы что-то об этом сказали, что же они имеют в виду. Последние заявления Трампа о том, что американские войска не будут в Украине, – я в это верю больше, чем в возможность каких-либо американских гарантий. Потому у меня никакого даже минимального оптимизма в этом направлении нет. Ведь если одна гарантия исключена, то какая может быть другая? Это вопрос, на который я хотел бы увидеть ответ, но его нет.

– Тогда о каких мирных переговорах можно говорить, если даже гипотетически Украине ничего не предлагают?

– Совершенно правильно. Еще раз повторюсь: сейчас ключевой вопрос – остановить продвижение России. Только после этого можно допускать какие-либо переговоры с приемлемыми для Украины условиями. Если этого не произойдет, то Путин так и будет давить и шантажировать. Пока что ситуация очень тревожная.