ЮАР упростила визовый режим с Украиной: что изменилось

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – государство на крайнем юге Африки – упростила визовый режим с Украиной. Для нашей страны введены современные электронные визы в рамках программы ETA (Electronic Travel Authorisation).

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Украина стала одной из первых стран, присоединившихся к этому проекту. Об этом 8 сентября сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Теперь получение 90-дневной визы, на которое раньше требовалось два месяца и две поездки в соседнюю Польшу, стало делом считанных минут на смартфоне, после чего человек получает визу в течение 24 часов.

"Украина стала одной из первых стран, получивших доступ к этой системе. Первые визы уже выданы. Наше посольство в ЮАР и посол Александр Щерба сообщают подробности новых процедур", – написал Сибига.

Щерба рассказал, что заявка подается через сайт eta.dha.gov.za для граждан, путешествующих через международные аэропорты Кейптауна, Дурбана или через два аэропорта Йоханнесбурга (Oliver Tambo и Lanseria).

Посол и глава МИД Украины поблагодарили за это решение министра внутренних дел ЮАР Леона Шрайбера и его команду во главе с Юсуфом Саймонсом, а также министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Рональда Ламолу.

"Надеюсь, что впереди и другие положительные сдвиги в визовой сфере", – добавил Щерба.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина договорилась с Боснией и Герцеговиной о "транспортном безвизе". С 1 января 2027 года украинские перевозчики смогут перевозить грузы между странами и транзитом без специальных разрешений. До вступления в силу новых правил стороны также увеличат квоты на перевозки.

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