Украина расширила "транспортный безвиз": перевозки с еще одной европейской страной станут проще

Украина договорилась с Боснией и Герцеговиной о"транспортном безвизе". С 1 января 2027 года украинские перевозчики смогут возить грузы между странами и транзитом без специальных разрешений. До запуска новых правил стороны также увеличат квоты на перевозки.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. Либерализация грузовых перевозок предусматривает отмену разрешительной системы для автоперевозчиков, которая ранее требовала оформления отдельных документов для каждого маршрута или транзита через другую страну.

После вступления в силу новых правил украинские транспортные компании смогут значительно проще доставлять грузы в Боснию и Герцеговину или через ее территорию без лишних бюрократических процедур. Для бизнеса это означает:

меньше административных расходов;

быстрее оформление международных перевозок;

меньше рисков задержек из-за недостатка разрешений;

более предсказуемую логистику;

расширение возможностей для экспорта украинских товаров.

Несмотря на то, что полноценный "транспортный безвиз" начнет действовать только с начала 2027 года, стороны договорились о промежуточном шаге – увеличение квоты разрешений на грузовые перевозки уже до конца 2026 года. Отмечается, что это должно помочь украинским компаниям избежать дефицита разрешений и стабильно планировать международные маршруты уже в ближайшее время.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, новая договоренность является важным шагом для интеграции Украины в европейское транспортное пространство. Он подчеркнул, что расширение географии либерализации перевозок поможет украинскому бизнесу работать более стабильно и прогнозируемо даже в условиях военного времени.

После подписания договоренности с Боснией и Герцеговиной количество государств, с которыми Украина имеет упрощенный режим грузовых автоперевозок, возрастет до 36 стран. Для украинских перевозчиков система разрешений долгое время оставалась одним из самых больших барьеров в международной работе. Ограниченные квоты часто приводили к дефициту документов, задержкам поставок и увеличению расходов на логистику.

Отмена разрешений позволяет не только снизить расходы транспортных компаний, но и сделать украинские товары более конкурентоспособными на европейских рынках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при пересечении границы Украины система еЧерга автоматически будет проверять наличие "Зеленой карты" – обязательного международного договора автострахования. Обновление вступит в силу уже с 12 мая и будет касаться только коммерческого транспорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!