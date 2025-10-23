'Являются соучастниками преступлений России в Украине': Европарламент призвал усилить санкции против режима Лукашенко

Европейский парламент осудил политику режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и призвал к немедленному освобождению всех политических заключенных в Беларуси. В принятой резолюции также содержится требование об усилении санкций против белорусских властей, пока они не прекратят преследовать граждан и быть соучастником в войне против Украины.

Резолюцию, посвященную пятой годовщине сфальсифицированных выборов в Беларуси, поддержали 458 евродепутатов, 18 проголосовали против, еще 84 воздержались. Европарламент отказал в признании легитимности президентских выборов 2020 и 2025 годов, назвав их бутафорией, направленной на укрепление диктатуры Лукашенко.

"Европарламент отклоняет легитимность президентских выборов в Беларуси 2020 и 2025 годов, которые являются бутафорией, направленной на консолидацию диктатуры Лукашенко, и подтверждает, что многочисленные доказательства свидетельствуют о победе Светланы Тихановской в 2020 году", — говорится в документе.

Европарламент призвал ЕС усилить санкции против режима Лукашенко

Европарламентарии призвали ЕС расширить ограничительные меры против белорусских чиновников, судей, силовиков и предприятий, которые участвуют в репрессиях или помогают России в войне. В документе отмечается, что санкции должны действовать до тех пор, пока режим не прекратит нарушения прав человека и не откажется от поддержки Москвы.

Отдельно предлагается внести в санкционные списки лиц, причастных к принудительной депортации украинских детей в Беларусь.

Европарламент также призвал Совет ЕС ввести дополнительные ограничения в отношении государственных предприятий, финансовых и логистических структур, которые помогают России обходить санкции.

Лукашенко и его режим – соучастники преступлений против Украины

В резолюции отмечается, что Лукашенко и его режим являются соучастниками преступлений, которые Россия совершает против Украины. Европарламентарии также осудили массовые аресты белорусских журналистов, правозащитников и участников мирных протестов.

Отдельно депутаты призвали усилить поддержку демократической оппозиции, независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданского общества Беларуси. В документе подчеркивается необходимость укрепления потенциала демократических структур, в частности офиса избранного президента Светланы Тихановской, как альтернативы действующему режиму во время будущего демократического перехода.

Европейский парламент заявил, что нормализация отношений ЕС с Беларусью возможна только после освобождения политических заключенных, проведения свободных выборов и прекращения участия Минска в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Беларусь пытается уменьшить свою международную изоляцию и наладить дипломатические контакты с европейскими странами в попытке снять часть западных санкций. Для этого Минск уже организовал встречу своего дипломата Юрия Амбразевича с некоторыми коллегами из ЕС.

При этом Александр Лукашенко ранее заявлял, что он и российский диктатор Владимир Путин обеспокоены тем, как "выжить в это сложное время".

