'Нас начинают душить': Лукашенко признался, что Беларусь и Россия обеспокоены тем, как выжить

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он и российский диктатор Владимир Путин обеспокоены тем, как "выжить в это сложное время". Об этом он говорил с главой РФ во время пятичасовой встречи накануне.

По словам беларуского диктатора, сейчас происходит передел мира. Об этом Лукашенко заявил в субботу, 27 сентября, во время своей рабочей поездки в Могилевскую область.

"Вчера практически весь день мы сидели с Путиным и думали, как же нам выжить в это сложное время. Россия – империя огромная, богатая, несметное богатство – а сегодня думаем, как выжить, вместе", – сказал он.

"Мир переделивают, рвут на куски. Это твоё, это твоё… и начинают душить. От нас не отстанут... Ну неужели надо, чтобы наше поколение опять прошло через войну?", – добавил Лукашенко.

Ранее мы писали о том, что он вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба страны-агрессора о том, что происходит "на всех фронтах". Россияне, по словам главы РБ, "практически захватили крупные населенные пункты" на некоторых участках.

Кроме того, Александр Лукашенко выдал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно "успокоиться". Он заявил, что глава нашего государства должен согласиться на "хорошее предложение насчет мира", которое якобы есть на столе. Также беларуский диктатор сказал, что он хочет поговорить с украинским лидером.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Лукашенко планирует построить новую АЭС и поставлять электроэнергию на временно оккупированные Россией территории Украины. Москва уже одобрила проект, а финансирование, по словам российского диктатора Владимира Путина, не является проблемой.

