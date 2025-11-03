Путін не скоро зустрінеться з новою прем'єр-міністеркою Японії: Такаїчі Санае має чорний пояс по карате. А якщо серйозно, з її приходом до влади (перша жінка на такій посаді в історії країни) чимало змін чекають у підходах до росії.

Видео дня

Кремль намагається уникнути нових підходів Японії, тому вдається до фальсифікацій у сприйнятті ініціатив Такаїчі Санае. Зокрема, йдеться про території, які колись належали Японії, а росія їх привласнила.

Прем'єр-міністерка лише підтвердила те, що казали до неї інші керівники держави, а саме: укладення мирної угоди з росією можливе лише після вирішення територіального питання. Натомість у москві це прокоментували так, що Такаїчі Санае нібито заявила "про наміри укласти мирну угоду з росією". Відчуваєте різницю у трактуванні?

Занепокоєння росії викликає намір уряду Японії створити нове національне розвідувальне управління, яке значно ефективніше протидіятиме ворожим намірам не лише росії, а й китаю та північної кореї.

Також кремль напружує співпраця Японії та Південної Кореї з Узбекистаном, який досі вважався вотчиною росії. В Ташкенті почалося будівництво нового аеропорту, який має стати ключовим авіаційним хабом Центральної Азії. Також японці розвивають уранові розробки, профінансують проєкти у сфері енергетики, інфраструктури та текстилю.

Слід також згадати про нарощування військової співпраці Японії з Філіпіннами та В'єтнамом, до яких прикута увага Росії.

Вплив росії в регіоні скорочується. Не останню роль в цьому відіграватиме Японія.