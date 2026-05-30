Япония впервые выделила деньги на инициативу PURL для Украины: на что их потратят

Япония впервые присоединилась к программе поддержки Украины PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). В Токио выделили почти 14,7 миллиона долларов, которые пойдут на закупку нелетального оборудования.

Видео дня

Об этом 29 мая сообщили на сайте Министерства иностранных дел Японии. Там отметили, что страна выделила 14 658 000 долларов США (примерно 2,2 миллиарда иен) из дополнительного бюджета на 2025 финансовый год.

"Этот вклад предназначен для пакета в рамках инициативы, охватывающего исключительно нелетальное оборудование. Детали относительно нелетального оборудования, которое будет предоставлено, будут согласовываться с НАТО", – сказано в сообщении.

В МИД заверили, что Япония будет продолжать оказывать поддержку Украине с целью достижения справедливого и прочного мира и намерена еще больше укрепить сотрудничество между Токио и НАТО.

На это решение отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выразив благодарность Японии за ее вклад.

"Принципиальная и последовательная поддержка со стороны Японии является мощным сигналом солидарности. Мы высоко ценим вклад Японии в укрепление стойкости Украины и приближение всеобъемлющего и длительного мира", – написал он.

PURL – это инициатива США и НАТО, направленная на ускорение поставок критически важного американского вооружения и военной техники в Украину. Государства-партнеры и члены Альянса делают целевые финансовые взносы, после чего эти средства используют для закупки и передачи вооружения, которое изготавливается или хранится в США.

Ранее Сибига сообщал, что Украине удалось разблокировать еще один источник финансирования. Благодаря новой помощи удастся обеспечить дополнительные поставки военной помощи в рамках PURL. Конкретные суммы и страны, которые будут давать деньги, тогда не были обнародованы.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия инвестировала около 300 миллионов евро в программу PURL. Программа предназначена для закупки у Соединенных Штатов Америки боекомплекта для тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые есть на вооружении у Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!