Украина разблокировала дополнительный источник финансирования военной помощи в рамках PURL, – Сибига

Украине получилось разблокировать еще один источник финансирования. Благодаря новой помощи удастся обеспечить дополнительные поставки военной помощи в рамках PURL.

Конкретные суммы и страны, которые будут давать деньги, пока не обнародованы. Об этом по итогам министров иностранных дел НАТО в Хельсингборге рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Дополнительные суммы помощи

По информации главы внешнеполитического ведомства, во время встречи министров иностранных дел НАТО Украина получила от партнеров новые обязательства по вкладам в инициативу PURL. Сибига рассказал, что развитие программы PURL было одной из ключевых задач, поставленных украинской делегации президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, удалось разблокировать еще один источник финансирования, благодаря которому удастся покрыть часть потребностей в рамках этой инициативы.

Министр заявил, что инициатива PURL по закупке американских вооружений, которая покрывает львиную часть потребностей Украины в защите от российских баллистических ударов.

"По итогам переговоров есть новые обязательства взносов. Конкретные суммы и страны раскрывать пока не буду, объявления будут позже. Кроме того, разблокирован еще один источник финансирования, благодаря которому удастся покрыть часть потребностей в рамках PURL", – отметил Сибига.

Кроме того, глава МИД добавил, что, учитывая масштаб российского террора, работа над наполнением PURL продолжается и Украина призывает партнеров к продолжению поддержки. Глава МИД выразил благодарность всем союзникам, которые вносят критически важные взносы в PURL.

Суть программы PURL

Программа Prioritized Ukraine Requirements List – это механизм, по которому США передают Украине технику со своих складов, а себе заказывают новую, более современную взамен старой. Деньги, выделенные Конгрессом под помощь Украине, на самом деле остаются в Штатах. На них американские оборонные заводы (Lockheed Martin, Raytheon и др.) производят абсолютно новое оружие для самой армии США.

Украина получает оружие в кратчайшие сроки, а США обновляют свой собственный арсенал за счет бюджетных вливаний из стран НАТО.

Напомним, за два года стоимость войны против России выросла для Украины более чем в три раза. Однако именно 2026 год может стать решающим в сражении за суверенитет и независимость. В то же время следует учесть, что без участия Соединенных Штатов мир в Украине в обозримом будущем невозможен.

