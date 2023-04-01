Поскольку первоапрельский материал (о китайских евреях) у меня досрочно уже был, то сейчас — совершенно серьёзно, хотя в конце всё равно будет весело.

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Опасливые аналитики высказывают мысль, основанную не столько на логике, сколько на иррациональной специфичности пуйловой психики, относительно возможности нанесения мордором ядерного удара по одному из украинских городов в качестве наказания за Победу. Дескать, выиграли вы совсем уж дорогой ценой, так что особо не радуйтесь.

В качестве аргумента приводится неопределённость последствий со стороны Запада, который может не захотеть после войны сразу начинать Третью мировую.

Лично я считаю такие опасения неоправданными и просто воздействием российского ядерного блефа на неокрепшие аналитические умы, но раз уж такое было громко высказано, то отреагирую.

Апеллировать буду к Западу. В случае реализации данного сценария он, Запад, в любом случае проиграет — то ли от того, что повысит вероятность ядерной эскалации, если ответит, то ли от демонстрации своей никчемности и ничтожности, если забоится, причём в последнем случае ядерная эскалация всё равно будет, ибо оркостан почувствует безнаказанность, а все прочие страны спешно начнут обзаводиться собственным ядерным оружием, дружно плюнув на все договора. Так что ничего для него хорошего по-любому.

Пока что со стороны США слышны лишь невнятные неофициальные намёки на уничтожение в подобном случае путина. Тогда — вопрос. Если они это сделать действительно могут, а я, например, в таких возможностях и не сомневаюсь, то стоит ли дожидаться столь печального повода? Может, тогда уж сие можно осуществить и не дожидаясь миллионных жертв?

Никаких прецедентов это не создаст: во-первых, будет неизвестно, кто грохнул; во-вторых же, ввиду, как минимум, знаменитого выданного ордера, не говоря обо всём прочем, путин — случай особый и никаких прецедентов не создающий: это очевидное исключение из сохраняющегося общего правила неприкосновенности первых лиц.

И тогда — никаких угроз. Оставшись без шизоида во главе, мордор изменится мгновенно, тем более — если это тоже не пускать на самотёк, что в тех же США давно и грамотно отлажено.

Вот и окажется, что блефун сам себя переиграл, — в назидание будущим поколениям потенциальных шантажистов.

Удивляюсь, что до сих пор он при таком раскладе и с учётом таких угроз всё ещё почему-то жив. Оптимальный вариант сохранить ему лицо — сделать это в гробу. Кто-то явно недорабатывает или слишком долго возится. Долгожданная радость всего человечества задерживается только из-за такой нерасторопности.