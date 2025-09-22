Путин сделал ряд заявлений о выходе России из договоров о ракетах средней и меньшей дальности. Но на самом деле - это не пустые слова, а часть договоренностей, которые были достигнуты между ним и Трампом в Анкоридже

Сразу после встречи на Аляске Путин начал говорить о необходимости сокращения ядерного оружия. Новая (сегодняшняя) порция заявлений - это продолжение этого трека. Суть этой игры очень проста: Россия и США могут объявить то ли о частичном сокращении количества боеголовок или наоборот, выдадут за победу, что не будет наращивания количества боеголовок, но эту историю Трамп сможет продать в США. Ведь он не только остановил семь войн, он еще и остановил ядерную войну. Частью этих договоренностей, также является Беларусь. Россияне под шумок пообещали не размещать там ядерку в обмен на определенное потепление. Но для нас важно другое - Беларусь была пробным шаром, где обе стороны на деле продемонстрировали, что готовы идти на определенные шаги и соблюдать договоренности. Во всей этой схеме есть одна проблема - Китай, который довольно жестко объявил сразу после Аляски, что не будет играть в эту игру. Но похоже, Путина это не останавливает. Для него крайне важна диверсификация его (российских) отношений между США и Китаем. Как экономическая так и политическая. Похоже, Путин не готов так легко упасть в китайские объятия, как это до последнего времени казалось. Что хочет Путин взамен? К сожалению, он хочет усиления давления со стороны США на Украину по выходу из Донбасса.