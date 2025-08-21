"Впереди интересные времена": Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот не позволял Украине бить по территории РФ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот не позволял Украине использовать американское оружие для дальних ударов по России. Трамп заявил, что без атак на страну-агрессора шансов на победу практически нет.

Такое заявление Трамп обнародовал в соцсети Truth Social. По его словам, нынешняя сложная ситуация является итогом того, что она не имела возможности наносить дальнобойные удары по территории страны-агрессора РФ.

В то же время президент США анонсировал "интересные времена" впереди.

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-агрессора. Байден не позволил Украине сражаться, только защищаться. В итоге – вот результат. Но этой войны никогда бы не произошло, если бы я был президентом, – ноль шансов. Впереди интересные времена!", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как Трамп звонил российскому диктатору Владимиру Путину в ночь на 19 августа после переговоров с лидерами Европы. По его словам, президент США молниеносно принял решение, когда в Москве был час ночи.

