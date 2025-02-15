"Я ожидал другого": глава Мюнхенской конференции назвал преследование Порошенко "плохим месседжем"
Невыпуск нардепа Петра Порошенко из Украины является очень плохим месседжем, ведь украинцам следует сохранять единство.
Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген в комментарии журналистам.
"У нас большая европейская встреча, здесь есть Зеленский. Очень важно в этой ситуации, чтобы мы оставались объединенными. Чтобы европейцы объединились и взяли на себя ответственность. Но также важно, чтобы украинцы оставались в единстве.
Должен сказать, что я очень обеспокоен, что мой давний друг Петр Порошенко, являвшийся постоянным гостем Мюнхенской конференции, не получил разрешения приехать сюда и сейчас привлечен к ответственности. Это плохой месседж в это время. Я ожидал, что украинский народ должен держаться вместе", – отметил он.