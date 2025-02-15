'Я ожидал другого': глава Мюнхенской конференции назвал преследование Порошенко 'плохим месседжем'

Невыпуск нардепа Петра Порошенко из Украины является очень плохим месседжем, ведь украинцам следует сохранять единство.

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Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген в комментарии журналистам.

"У нас большая европейская встреча, здесь есть Зеленский. Очень важно в этой ситуации, чтобы мы оставались объединенными. Чтобы европейцы объединились и взяли на себя ответственность. Но также важно, чтобы украинцы оставались в единстве.

Должен сказать, что я очень обеспокоен, что мой давний друг Петр Порошенко, являвшийся постоянным гостем Мюнхенской конференции, не получил разрешения приехать сюда и сейчас привлечен к ответственности. Это плохой месседж в это время. Я ожидал, что украинский народ должен держаться вместе", – отметил он.